

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 13:32

المحور: الادب والفن









يستيقظ الشعب العراقي

كل صباحٍ

على ألأحلام

وينام كل مساءٍ

على ألأحلام

ليس لديه شئ

لا رواتب

لا كهرباء

لا خدمات

لا ماء

ولا طعام

وعليه إذا اشتد الظلم

الصيام والقيام

الدعوة من ألآله

ببعث غائبٍ عن بني ألأنام

لكنه

لا يقض مضجع الحكام

لا يثور

لا يحرك ساكناً

ويبقى يعيد دائماً

نفس الكلام

سيأتي حاكم عادلٌ

في مستقبل ألأعوام

ويبقى الحكام

يعيشون رفاهيتهم

يمارسون طغيانهم

يستمرون في سرقاتهم

بمرور ألأيام

الحكام متيقنون

أن الشعب

عائشٌ على ألأوهام

وأن العادل القادم

لن يأتي

مهما مارسوا ألأجرام