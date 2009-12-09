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القلم في يدك !!


عزة رجب
الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 13:32
المحور: الادب والفن
    


القلم في يدك !!


اكتبني فصلا في رواية المنسي
أو فيلم ذهب مع الريح
أو حتى خرج ولم يعد ...

اكتبني هامشا ...
يسرد تفاصيل ضائعة عني
في روايتك الطويلة
فأنا أعشق بقايا الصفحات
المبتورة من كل تاريخ
و أنا الرسالة المهملة التي
أندست بصمت في صندوق (السبام)
كي لايطالها تأويل الزمن
لمعاني الانتظار الجليلة

اكتبني معنى لمفردة تائهة
عن نظام السطر
أو لتعريف سردي طويل
عن حداثة المفاهيم
في زمن تحوَّل النكرات
لأحوال تسيَّدت زمام أمورنا ...

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عزة رجب

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