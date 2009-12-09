أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - زياد عبد الفتاح الاسدي - الضعف والخلل ينخر في البنية السياسية والعسكرية للنظام الرأسمالي في الغرب ...!!!





اخر الافلام











المزيد.....

الضعف والخلل ينخر في البنية السياسية والعسكرية للنظام الرأسمالي في الغرب ...!!!


زياد عبد الفتاح الاسدي
الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 13:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تشهد المنظومة الرأسمالية في الغرب منذ سنوات ضعفاً وتفككاً وتُراجعاً واضحاً ليس فقط من حيث تراجع سيطرتها الاحادية الجانب على المسرح العالمي , بل أيضاً في ظهور ارتباكات واختلالات واضحة في قدرة النخبة السياسية التي تقود الاحزاب السياسية التقليدية في الولايات المُتحدة وأوروبا على التكيف مع الوضع العالمي الجديد والفشل في التعامل مع التحديات التي يواجهها النظام الامبريالي العالمي في ظل الحضور القوي والمُتنامي لروسيا الاتحادية والصين , وفي ظل المقاومة التي تُبديها الدول وقوى التحرر الوطني في الشرق الاوسط وأمريكا اللاتينية والعالم الثالث في مواجهة الهيمنة والجبروت والعربدة التي يُمارسها الغرب بقيادة الولايات المُتحدة وبريطانيا وفرنسا على المسرح السياسي العالمي ..... ويبدو أن القلق والتخبط الذي أصاب الاحزاب والنخب السياسية والطبقات الرأسمالية والطفيلية العليا في الغرب من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية , يقف بلا شك وراء هذا الارتباك والفشل والشراسة المُتزايدة في سياساتها الخارجية والعسكرية على الصعيد العالمي والشرق أوسطي ولاسيما في السنوات الخمس الاخيرة , وتحديداً منذ الدخول الروسي الحازم على خط الازمتين الاوكرانية والسورية .... وقد ازدادت بوضوح بوادر هذا الخوف والارتباك والقلق على الصعيد الاوروبي مع النمو المُتزايد لليمين القومي العنصري في بعض الشرائح الطبقية العليا من الرأسمالية الغربية وازدياد شعبية الاحزاب اليمينية القومية الاوروبية في الآونة الاخيرة , والتي أظهرتها نتائج بعض الانتخابات التمهيدية والبلدية والبرلمانية الاوروبية .... حيث قاد ذلك الى قلق النخب السياسية الاوروبية من هذا الصعود الغير مُتوقع لليمين القومي المُتطرف في ظل التمايز والخلاف السياسي الواضح الذي أظهره هذا اليمين مع الاحزاب اللبراللية والتقليدية في أوروبا في قضايا السياسة الخارجية والهجرة والتعامل مع الاقليات العربية والاسلامية والافريقية في أوروبا وفي استعداد أحزاب اليمين القومي بعدم التقيد بالخطوط السياسية العامة للمفوضية الاوروبية .. ولكن قلق النخب السياسية التقليدية في أوروبا قد تزايد بشدة مع وصول إدارة ترامب الى الحكم في الولايات المُتحدة واصداره للعديد من القرارات العنصرية المتهورة والتوجهات الضارة بالسياسات الخارجية والعسكرية والامنية التي يجري تنسيقها بين دول الناتو وتحالف الانظمة الرأسمالية الغربية.... رغم أن وصول ترامب واليمين العنصري المتطرف في الولايات المُتحدة الى البيت الابيض لم يعكس مُطلقاً إزدياد شعبية اليمين المُتطرف لدى الناخب الامريكي , بل تم نتيجة تقاعس قطاع واسع من الناخبين في الولايات المُتحدة في الادلاء بأصواتهم , والى الفشل الذريع للنظام الانتخابي الامريكي في إيصال المُرشح الاكثر شعبية وبفارق هائل الى سدة الرئاسة .
وقد أظهرت التوجهات الراهنة للادارة الامريكية الحالية والتي يُفترض أن تقود تحالف الغرب وحلف الناتو, مدى التخبط والتردد والانقسام والارتباك الذي تُعاني منه السياسية الخارجية والعسكرية في منظومة الغرب... وافتقادها مُؤخراً ليس فقط الى هيكلية التنسيق والتعاون في المجالات السياسية والعسكرية والامنية , بل أيضاً الى البعد الاستراتيجي والمستقبلي في مواجهة الصراعات العالمية ومعالجة الملفات الساخنة في سوريا وأوكرانيا والتوتر المُتصاعد في بحر الصين وجنوب شرق آسيا ... هذا عدا عن تعامل هذه الادارة بعدوانية مُفرطة مع الصين وإيران والتهديد بالغاء الاتفاق النووي الايراني الذي تؤيده المفوضية الاوروبية , وفرض عقوبات اضافية على ايران, وإبقاء العقوبات الاقتصادية على روسيا مع التصعيد العسكري في اليمن والشرق الاوسط تحت ذريعة محاربة " القاعدة "وفرض ما يثسمى بمناطق آمنة في شمال شرق سوريا , هذا عدا عن الدعم المُطلق للكيان الصهيوني في سياسته العنصرية والاستيطانية التي تُمانعها دول الاتحاد الاوروبي....الخ وغير ذلك من السياسات والتوجهات العدوانية في السياسة الخارجية والتي قد تسبب أضراراً فادحة ليس فقط للولايات المتحدة , بل لأوروبا ولمجتمع الدولي والسلم والاقتصاد العالمي .
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد .... هل ستسمح النخب السياسية الامريكية التقليدية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري لهذه الادارة باستمرار سياستها المتهورة , وأن تُسيئ بسبب غبائها المستحكم وفقدانها للخبرة السياسية في إدارة أبسط مفاهيم السياسة الخارجية, ليس فقط الى مصالح الطبقات الرأسمالية والقوى المالية والنخب السياسية الامريكية , بل أيضاً الى زعزعة التوجه القيادي للسياسة الامريكية على الساحة الاوروبية ومنظمة حلف الناتو , والى تعريض استقرارية وتماسك المجتمع الامريكي بتركيبته القومية والثقافية والدينية المُتميزة الى الخطر والذي قد يُؤدي بالنتيجة الى تهديد الوحدة الفيدرالية للولايات المُتحدة ... هل ستسمح بذلك ..؟؟؟؟ ......... ان غداً لناظره قريب





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
زياد عبد الفتاح الاسدي

إجمالي القراءات: 220,722
المقالات المنشورة: 67
- الى أين تتجه أوروبا عشية الانتخابات الرئاسية الفرنسية
- ترامب والغضب المُتصاعد بعد خطاب التنصيب
- ماذا وراء الغارات الامريكية الاخيرة على مواقع المُسلحين في ا ...
- الازدواجية في سياسة الغرب من الارهاب التكفيري وتبدلات السياس ...
- مسار الازمة السورية وخلفيات الاحداث المُتسارعة مع نهاية عام ...
- أردوغان وخلفيات معركة الباب
- سوريا ومعركة حلب .... الابعاد الوطنية والاخلاقية والانسانية
- الردع الروسي والصيني في مجلس الامن مع تسارع تحرير شرق حلب
- اليمين القومي الراديكالي ومتغيرات الخارطة السياسية في أوروبا ...
- السيناريوهات المُحتملة لأداء الادارة الامريكية المقبلة في ظل ...
- الانتخابات الامريكية ..... الدروس والعبر
- هل سيُؤثر فوز ترامب على مسار الازمة السورية .. ؟؟؟؟
- الانتخابات الرئاسية الامريكية ... وظاهرة صعود اليمين الفاشي ...
- أردوغان والدور التركي في المشهدين السوري والعراقي
- جرائم آل سعود في اليمن واعلام الفضائيات الخليجية والعمالة ال ...
- معارك الميدان السوري.... وهستيريا تحالف الغرب بقيادة الولايا ...
- اغتيال ناهض حتر
- - العقدة السورية - ومنظومة الغرب
- التدخل العسكري التركي في سوريا ..... ما هي مبرراته وأهدافه ؟ ...
- هل تغبرت مواقف تركيا والولايات المتحدة من الازمة السورية ؟؟؟

المزيد.....


أخبار عامة
- قبائل لودر جنوب اليمن تكبد -القاعدة- خسائر في الأرواح
- رونالدو يتزين بعقد وقرط من خرز من أجل عيون صديقته
- تشاد -لا تملك المال- لإجراء انتخابات تشريعية
- قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء المرحلة الثالثة من معركتها ض ...
- مُنفِّذ اعتداء اللوفر في باريس مصري مقيم في الإمارات العربية ...
- أكثر من 200 ألف متظاهر في رومانيا ضد مشروع قانون -يُداري- ال ...
- قاضٍ فيدرالي أمريكي يُجمِّد تنفيذ قرار ترامب حول الهجرة مؤقت ...
- هل نبيذ شيراز من إيران؟
- علي حسين :بحث عشوائي” قصه قصيره جدا “
- مُنفِّذ اعتداء اللوفر في باريس مصري مقيم في الإمارات العربية ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - زياد عبد الفتاح الاسدي - الضعف والخلل ينخر في البنية السياسية والعسكرية للنظام الرأسمالي في الغرب ...!!!