

عبد الرزاق الميساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 11:31

المحور: الادب والفن









تحتَ جناحِ اللّيل

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أتسلّلُ مُرتديًا لهْفتي

داخلَ اللّيلِ أبحثُ عن

شهرزادَ التي لمْ تعُدْ

لمْ أنمْ... لمْ ينمْ قَلقي

واحتواني السُّكونُ المُعربدُ

والصّمتُ يُصرٍخُ فيّ التّساؤلَ،

يَرجُفُ تحتي صدَى خافقي

أتسلّلُ مثلَ تسرُّبِ ماءٍ

وللماءِ ذكرَى تعودُ إلى...

زمنٍ ضاربٍ في الحنينِ

... يُشاكسُني، يتمايلُ قُربًا إذا ما بعُدْ

أتسلّلُ لصًّا لأسرقَني

فأقدّمَني خاتَمُا للّتي...

كلّما زارَني الموتُ أوْ جاءَني الصّوتُ ناديتُها

... لم ترُدْ !

أتسلّلُ بينَ الحروفِ

لعلَّ القصيدةَ تُسعفُني اللّيلَ

فاللّيلُ يُلقي بحَبلِ النّجاةِ

... إلى الغارقِ



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عبد الرزاق الميساوي

2017/02/04