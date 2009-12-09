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الى روح الرفيق عبد الرزاق موزكي : لن تتكلم عنك الجرائد و لكن سنتكلم عنك نحن.


محمد جيك
الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 11:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لن تتكلم عنك الجرائد لكن سنتكلم عنك نحن.
لقد رحل عنا، لا يمكن أن نسمع منه بعد اليوم عبارة " حبيب الروح" التي يرددها ،كل دقيقة، كلما التقى بأحد رفاقه في الدرب. عبارة ينطقها بكل تلقائية، خارجة من أعماق قلبه بدون مجاملة، عبارة ستبقى عالقة في دهني الى الأبد، لن أنساك أيها المناضل الفقيد عبد الرزاق مزكي، يعرفك اليسار و اليمين، الاسلاميون و نشطاء الحركة الامازيغية... معروف لأنك استثناء بين المناضلين، عرفتك منذ سنين، كما يعرفك الصغير و الكبير. لن أنسى أبدا صوتك المبحوح الذي لا يعرف الراحة في كل الحراك الاجتماعي الذي عشته منذ الجامعة او قبل ذلك، لا تبخل على ما تملكه من طاقة و إلا استنفذتها خدمة للمصلحة العامة. سياسيا كنت الإنسان الصادق، لم تكن عصبويا و لا إقصائيا كنت مناضلا مثاليا، تجاوزت كل الحزازات السياسية و المزايدات الضيقة كنت يساريا حقيقيا. عرفتك مناضلا أحسن في خلق انسجام كبير بين كل المكونات السياسية و النقابية و الجمعوية في جميع اللجن المحلية بمدينة أكادير بدأ من التضامن مع الشعب الفلسطيني و المعتقلين النقابييين و غيرها من لجن التضامن. كسرت جدارا قويا من الصراع الايديولوجي بين مناضلي تلك اللجن، و خلقت من المستحيل الممكن. عرفناك مناضلا نقابيا صلبا و اكتسبت ثقة و تعاطف كل رفاقك في العمل و ناضلت بكل بسالت لتحقيق مطالبهم المادية و غيرها من المشاكل مع مشغلكم بوزارة المالية، كنت إطارا إداريا لا تصادف الطبقة العاملة أمثالك إلا نادرا كنت الاستثناء أيها الرفيق، الشهيد.
مرت فقط عشرون يوما على الذكرى الرابعة لرحيل رفيقك في الدرب الدكتور محماد فوزي، رفقة رفاقك في الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة أكادير مساء 14 يناير 2017 بعنوان" الوضع السياسي الراهن:أي دور لليسار"من تأطير الدكتورة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب. خلدت الذكرى بمضمون سياسي صرف، حاولت فتح النقاش، سيرت الندوة بكل جرأة و حماس اللذين اعتادناهما فيك طوال سنين مضت.
مر فقط شهر على وضعك في لائحة أفضل الشخصيات السياسية و الفنية و الجمعوية لسنة 2016... من طرف إحدى رفاقك في الحزب، حصدت العشرات من الأصوات، ليست مجاملة في حقك بل اعتراف بك كشخصية سياسية مهمة بمدينة أكادير، شرفت كل اليساريين و التقدميين صوت لك العديد منهم من مختلف المشارب اعترافا بك كمحطم لسور ايديولوجي، عمقه العديد من الرفاق، حطمت كل التقاليد البالية عند اليسار، أحييت علاقات اجتماعية بين كل مكوناتها قربت المسافات التي كانت بعيدة جدا، و اجمعتها في محطة لجن التضامن بمدينتك، عمل لم يستطيع الكثيرون تحقيقه. لم تحققه بقوة اقناعك الايديولوجي لكن حققته ببساطتك و صدقك و برائتك. إنها عبارة "حبيب الروح" فعلا انت حبيب الروح لنا جميعا.
سيتذكرك عمال و عاملات مطرودون و معتصمون، سيتذكرك طلاب الجامعة، سيتذكرك نقابيون مطرودون، ستتذكرك نساء مضطهدات، سيتذكرك شباب التحق بحزبكم مؤحرا العشرات منهم التحقوا في أقل من ثلاث أشهر فقط، ستتذكرك نبيلة منيب الامينة العامة لحزبك، سيتذكرك كل رفاقك الذين رحلت عنهم و سأتذكرك لأنني أعزك كثيرا لصدقك و قوة حدسك، فلترقد روحك في سلام يا حبيب الروح.





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محمد جيك

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد جيك - الى روح الرفيق عبد الرزاق موزكي : لن تتكلم عنك الجرائد و لكن سنتكلم عنك نحن.