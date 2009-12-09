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الاسلام بين الاعتقاد الحر والقهري


ميثم مرتضى الكناني
الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 11:29
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


حين اراجع بنود صلح الحديبية اجد ان الرسول (ص) قد اجاز لمن يرتد عن الاسلام لائذا بقريش ان لا تمتد اليه يد المسلمين بالملاحقة, بل نجده اكثر من ذلك سماحة حيث اعطى المشركين عفوا عاما بعد فتح مكة وعفى حتى عن عتاة المشركين , لانه (ص) كان مقتنعا بان هدفه هو العقيدة الراسخة وليس الولاء الظاهري وهذا مادفعه الى اقرار وضع الشرك عند بعض المشركين(المؤلفة قلوبهم) بل وواضب على تخصيص جزء من الصدقات لهم طمعا في استمالتهم التدريجية للاسلام عن قناعة لاعن خوف وترهيب ,اذن من اين جاءت احكام التصفية لكل شخص يحاول ان يعيد النظر جزئيا او كليا بعقيدته , هل يعجز الاسلام عن منح معتنقيه فرصة التساؤل والمراجعة ؟ هل يخش المشرع من انقلاب المسلمين لو لم يمارس سطوته العنيفة بحقهم ؟, اين قوله تعالى (لااكراه في الدين) ممن يحكم بالاعدام كل متساءل او مرتاب او متئول,لقد بدات احكام الردة في القرن العشرين بالكتاب والمفكرين وهي على التعاقب فتوى الردة الصادرة من المجمع الفقهي في السودان والتي ادت الى اعدام المفكر السوداني محمود محمد طه عام 1985 الخميني بحق الكاتب البريطاني سلمان رشدي عام 1989 وفتوى بعض مشايخ الازهر بهدر دم الكاتب د.فرج فودة , هذا الفهم المتشنج لفكرة الولاء العقائدي واستسهال اراقة الدماء من دون وضع قواعد لذلك مستندين على حديث واحد مروي عن الرسول(ص) ينقله البخاري متجاوزين عشرات الايات القرانية التي تدعو الى المحاججة الفكرية و احترام الراي وحرية اختيار المعتقد هذا كله ولد الارضية الخصبة لظاهرة تكفير الجتمعات وابادة المختلفين التي تجتاح العالم الاسلامي على يد من تشربوا بالفكر المتشدد , كيف يقنعني من يرمي شخص بالردة عن اعتقاد لم يختره بل ورثه كما ورث لون وجهه , انها ليست دعوة للردة لاسمح الله ولكنها اثارة باتجاه تنزيه الاسلام عن ان يكون دينا قهريا او عاجزا عن النقاش الموضوعي واستيعاب الاختلاف و لمراجعة الصورة التي يراد تسويقها عن الاسلام بانه دين لا يملك حيال مخالفيه غير منهج العنف والترهيب





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ميثم مرتضى الكناني

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - ميثم مرتضى الكناني - الاسلام بين الاعتقاد الحر والقهري