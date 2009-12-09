

المركز المغربي للفكر والإبداع

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 11:52

المحور: الادب والفن









اين انت وماذا تفعل

وفيم تفكر؟

لاتصدقني

ستفضحني العصافير

والفراشات والاحلام

وفصيلة دمي....

ستغفو نوارسي

فوق الماء....

ساخسر قصيدتي

وتنقص اصابعي

واعلن حبري هبة للفقراء

تسافر وتقيم

مااوجعني.....

لم ولن تخرج من حكايتي

كثعالب الكروم..

اتسلل.اعود

اقول..متعبة منك

متعبة مني

تردد.شاعرة انت

والشعراء يعشقون

قمرا في الارض

وقمرا في السماء

امضي

احشو حروفي في جيوبي

واترك ورقتي بيضاء