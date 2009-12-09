

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 03:01

المحور: الادب والفن









لم يرد السمع

أعمى

منظرالصوت ينذر بالمخاوف

عيناه لم تر سوى الحب

لورد بايرون

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20

...لاتزال المسامير التائبة تنزف المطارق العاهرة العارية

اﻻ من شعرراسهاعقصته عصابة سوداء

ترون شوارعها تلعقها الكلاب

الناصرة ترانيم سواقي الميلاد

تنفحها بيت لحم :

ليلك يبكي :

ينهر بهازورق ورق اﻷحمر

21

العذراء هاجمها في عقر دارها

يستبيح عفتها

مزمور داوده

تنجب حجارة هيكل

حضارة زنيم

22

الجلاد سفاح ألهة اﻷولمب

كهنوت المؤتفكات

صك سحر

العصور الوسطى

بلا وقار القاضي

محكمة التفتيش

تطلق الغفران

وسط باحة خيمة الغجر

ناعور تدور

بقرة الرس عجفاء

23

تارة يظهر صورة لفؤاد محتشي العضلة

تارة يظهر صوت ثغر ينفق أنين

تارة يظهر صورة وصوت ﻷمتعاض وجد

شرنقة رماد شقائق النعمان

24

السالب هو

المسلوب من يتربصه

أوقفوا الصقيع:

لونه خدعة

تضمر الفقد للبزوغ

ضماد لشدخ راس غويرالقرار

25

أنت أسطورة فراق يجلده القيظ

حياتك أسطورة صحوة جثة الذئاب الصخرية

موتك أسطورة مدينة متئدة مصفوعة بالطاغية*

تملأرئتي خترشة زمر جرادية

انفخها كير صدري اﻷجرد

في جهامة ورد الشيطان

قناديل العطش

زمهرير القرميد

أهد مئذنة صلاة العيد المتلبس باﻷبق الهيستيري

يسكنها الفأس ،السيف ،السوط

26

اغتال يوميات الراهب العجوز

أمسح غبار الحروف: طيلسان

راعي الريم البري

زارع الخروب

مطعم الحمام زعفران

مشمت موسم تناسل العتمة

خرائب ، مشممها قرنفلات الهوس

بترتيب التعري لخفقات الصواعق

وفق اﻷنواء

27

رممت جدار ريح اﻷرض بقصيدة نثر

طردت أنفاس التاريخ الشريرة بتعويذة مأثور

هزمت نزغ العدوان بأن علقت الذبول أخاديد الشيخوخة من عراويها،

على شجرة الغياب

فتحطبوا ما شئتم من المراسي المهجورة

اﻷبواب

الشبابيك

براميل الجعة

قواميس باللغات الميتة

28

ليست المعضلة ان تؤمن او ﻻتؤمن

هل تسير على الماء منتعل غيمة؟

هل تنام على المسامير وأنت إسفنجة؟

هل تأكل الزجاج وأنت خديج؟

هل تشرب الريح وأنت صحراء؟

هل صداك شدن خلف سراب الغربة؟

وصمتك مخبأ للمواعيد؟

29

قهقرى السنون نوارس تطير شمعات بيضاء موقدة

وترقص على أنغام زوربا

مع الحمام المهيض المذبوح والمغتصب

آبرو اشجاركم قبل الربيع وحطموا مرايا المين في فرساي

الموقد ممتلأ باﻵحطاب

الغياب سلب ضمير الرأفة

بطاقات العودة

30

أقرأ خط السير للبخت والعمر

من نقوش رقع كف اﻷرض الشمطاء الدرداء المنخوبة

31

المعثوث يمضغني غيب الطريق غير المسلوك

يبتلع الحقل الذئب المسعور

شاخت الترع الزئبقية

النوائب تلوح بمناديل القصائد

السوداء الشاردةالملطخةبالحبر الصيني

عجائزا فارقن سرير الزوجية

يلوب بقحط النزوة

ينزسبال قح قيح السفاد