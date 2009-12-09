التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عارف معروف - الغبيّ الذي فقد ظله
|
|
الغبيّ الذي فقد ظله
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
خياطون .....
- الديمقراطية الليبرالية والشعبوية وهواة شراء البضائع الستوك . ...
- بين جيفارا وباتيستا ....بين تشومبي ولومومبا .....
- آخر العمالقة ...
- أكثر من يساري وأبعد من حداثوي .....
- قرب عرين السلطة ...مشهدان شخصيان في زمنين مختلفين....
- شيوعيو - عزيز محمد - وساطع الحصري والعلم العراقي !
- ما بين برنارد ليفي ومحمود الحسن .... !
- فضيحة مدوّية جديدة للنظام السعودي ... ما علاقة ما حصل بصنعاء ...
- فضيحة مدوّية جديدة للنظام السعودي تتطلب فتح تحقيق دولي ..... ...
- من يفتح بوابة الموصل وعلى اي اتجاه ؟
- من صداقة - ادرعي - الى تأبين -بيريز -.....
- هل جاء العبيدي بجديد ؟!
- كل رمضان وانتم....أسمن وأكذب وأكثر قسوة ....
- الفلوجة مدينة عراقية، نعم ، لكن تحريرها ليس شأنا عراقيا !
- سر العفو عن محمد الدايني....(2)
- سرّ العفو عن محمد الدايني ....(1)
- على العكس ، اللجنة قالت كل شيء وبأوضح عبارة !
- اميّ لا تعرف البكيني ....
- سايلو الحبوب...ام مرحلة دامية جديدة ؟
المزيد.....
- موسم الموسيقى الكلاسيكية في لندن -
- متحف -تريتياكوف- الروسي يستضيف معرضا لفن بيزنطة
- فنانون يتصدرون جنازة الممثل الأردني حابس العبادي
- نحات مصري مخضرم يأمل في أن يُلهم جيلاً جديداً من الفنانين
- بي بي سي عربي تفتتح مكتبا إقليميا في تونس خلال العام الحالي ...
- نيوزويك: عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي فرصة لتعزيز التجار ...
- أحمد الشرعي يكتب: الأمن والاقتصاد وتحسين صورة القارة هو دور ...
- وفاة أقدم ممثلة روسية عن 102 عام
- وزير الثقافة السعودي: العلاقات مع مصر أقوى مما يتوهم المشككو ...
- حميد شباط مصمم على انتحاره السياسي
المزيد.....
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عارف معروف - الغبيّ الذي فقد ظله
|