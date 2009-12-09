

عارف معروف

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 02:59

المحور: الادب والفن









انبجسَ الألمُ الممّضُ ، كما في كل مرة ، من ذكرى قبل- ثمانينية........

انا وصديقي نُقلّبُ صّور فراشات النور التي رفّت بأجنحتها الغضّة في سماء الحلم مرّةً ، قبل ان تُفرّك ، بلا رحمة ، بين اصابع قبيحة لموتٍ أدرَدْ :

هذا " مأرب " .. وهذا " منقذ " ... وهذه " سحر " ..وهذا " احمد " ، وهذه " ميسون "...(1)

تداعتْ الى ذهني قصّة قريبيَّ : " أ " و" ب " !

كان " أ " شبه اميّ ، لكن عينيه كانتا تقرآن ما وراء مظاهر الأشياء . وكانت اصابعه تتحسسان وتتلمسان نبضها وتسّتلُ الممكنات الخبيئة من أجنّة الوعودِ . وكانت أذناه ترهفان لمسحوق الهمس .....

بالقليل الذي وُضعَ في يده ....صنع كوثــــرا .

اما " ب " الذي كان غارقا بالكلمات والاوراق وزحمة التعاريف ، فكان يعود ، في كل مرة ، رغم صُرر الذهب وصناديق الذخائر التي وُضعت تحت تصرفه ، مهيض الجناح ، خاسرا ، يلعن الظروفَ التي لا تفهمْ...... والحظوظ التي لا ترحمْ .مراكما الكلام فوق الكلام دون ان يفطن الى انه بات يتعثر بركام كلماته ....

في المّرة الأخيرة ، التي عاد فيها خاسئا ، حسيرا ، كسيرا ، يُردد ان الحق على التضاريس واللوم على العواصف ، أرْعدَ جدّي : لو اودعنا مدخراتنا ، هذه ، في رقبة جحش ، ما كانت لتذهب ، هكذا ، في كل مرة ، سدى ...

ثم تحسّسَ حذاءه الثقيل المتيبّس وهو ينظر الى رأس " ب " حانقا ... لقد كان النذير الذي سبق انفجار خزين غضبه المرير!

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(1) بعض شهداء نهاية السبعينات....