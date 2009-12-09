أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عارف معروف - الغبيّ الذي فقد ظله





اخر الافلام











المزيد.....

الغبيّ الذي فقد ظله


عارف معروف
الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 02:59
المحور: الادب والفن
    


انبجسَ الألمُ الممّضُ ، كما في كل مرة ، من ذكرى قبل- ثمانينية........
انا وصديقي نُقلّبُ صّور فراشات النور التي رفّت بأجنحتها الغضّة في سماء الحلم مرّةً ، قبل ان تُفرّك ، بلا رحمة ، بين اصابع قبيحة لموتٍ أدرَدْ :
هذا " مأرب " .. وهذا " منقذ " ... وهذه " سحر " ..وهذا " احمد " ، وهذه " ميسون "...(1)
تداعتْ الى ذهني قصّة قريبيَّ : " أ " و" ب " !
كان " أ " شبه اميّ ، لكن عينيه كانتا تقرآن ما وراء مظاهر الأشياء . وكانت اصابعه تتحسسان وتتلمسان نبضها وتسّتلُ الممكنات الخبيئة من أجنّة الوعودِ . وكانت أذناه ترهفان لمسحوق الهمس .....
بالقليل الذي وُضعَ في يده ....صنع كوثــــرا .
اما " ب " الذي كان غارقا بالكلمات والاوراق وزحمة التعاريف ، فكان يعود ، في كل مرة ، رغم صُرر الذهب وصناديق الذخائر التي وُضعت تحت تصرفه ، مهيض الجناح ، خاسرا ، يلعن الظروفَ التي لا تفهمْ...... والحظوظ التي لا ترحمْ .مراكما الكلام فوق الكلام دون ان يفطن الى انه بات يتعثر بركام كلماته ....
في المّرة الأخيرة ، التي عاد فيها خاسئا ، حسيرا ، كسيرا ، يُردد ان الحق على التضاريس واللوم على العواصف ، أرْعدَ جدّي : لو اودعنا مدخراتنا ، هذه ، في رقبة جحش ، ما كانت لتذهب ، هكذا ، في كل مرة ، سدى ...
ثم تحسّسَ حذاءه الثقيل المتيبّس وهو ينظر الى رأس " ب " حانقا ... لقد كان النذير الذي سبق انفجار خزين غضبه المرير!
-----------------------
(1) بعض شهداء نهاية السبعينات....





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عارف معروف

إجمالي القراءات: 383,432
المقالات المنشورة: 123
- خياطون .....
- الديمقراطية الليبرالية والشعبوية وهواة شراء البضائع الستوك . ...
- بين جيفارا وباتيستا ....بين تشومبي ولومومبا .....
- آخر العمالقة ...
- أكثر من يساري وأبعد من حداثوي .....
- قرب عرين السلطة ...مشهدان شخصيان في زمنين مختلفين....
- شيوعيو - عزيز محمد - وساطع الحصري والعلم العراقي !
- ما بين برنارد ليفي ومحمود الحسن .... !
- فضيحة مدوّية جديدة للنظام السعودي ... ما علاقة ما حصل بصنعاء ...
- فضيحة مدوّية جديدة للنظام السعودي تتطلب فتح تحقيق دولي ..... ...
- من يفتح بوابة الموصل وعلى اي اتجاه ؟
- من صداقة - ادرعي - الى تأبين -بيريز -.....
- هل جاء العبيدي بجديد ؟!
- كل رمضان وانتم....أسمن وأكذب وأكثر قسوة ....
- الفلوجة مدينة عراقية، نعم ، لكن تحريرها ليس شأنا عراقيا !
- سر العفو عن محمد الدايني....(2)
- سرّ العفو عن محمد الدايني ....(1)
- على العكس ، اللجنة قالت كل شيء وبأوضح عبارة !
- اميّ لا تعرف البكيني ....
- سايلو الحبوب...ام مرحلة دامية جديدة ؟

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- موسم الموسيقى الكلاسيكية في لندن -
- متحف -تريتياكوف- الروسي يستضيف معرضا لفن بيزنطة
- فنانون يتصدرون جنازة الممثل الأردني حابس العبادي
- نحات مصري مخضرم يأمل في أن يُلهم جيلاً جديداً من الفنانين
- بي بي سي عربي تفتتح مكتبا إقليميا في تونس خلال العام الحالي ...
- نيوزويك: عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي فرصة لتعزيز التجار ...
- أحمد الشرعي يكتب: الأمن والاقتصاد وتحسين صورة القارة هو دور ...
- وفاة أقدم ممثلة روسية عن 102 عام
- وزير الثقافة السعودي: العلاقات مع مصر أقوى مما يتوهم المشككو ...
- حميد شباط مصمم على انتحاره السياسي

المزيد.....
كتب ودراسات
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عارف معروف - الغبيّ الذي فقد ظله