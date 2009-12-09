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الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - استعين عليك -


المركز المغربي للفكر والإبداع
الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 02:57
المحور: الادب والفن
    


باسماء الله الحسنى
استعين عليك
بنذوري...شموع بخور
عبق من مسك وصندل
استعين عليك
بلهفتي ودموعي
اتمتم المعوذتين
تطاردني برقا تلاحقني
ابحث عني
لااجدني
لوثة عشق تتجاذبني
الهث انتظر البشارة
بعباءة درويش اغمض عيني
لااعرفني منك
لااعرفك مني
اراني اراك.....
كانما لااحد سواك





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المركز المغربي للفكر والإبداع

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - استعين عليك -