

عباس علي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 02:48

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









من المبكر الآن تحديد الخطوة الأولى لنشوب صراع جديد في الأقليم الملتهب دوما بالصراعات، أقليم الخليج المشتعل بنزاعات الوجود والتنافس المذهبي على خلفيات سياسية وحضارية وثقافية، إسرائيل إيران تركيا السعودية وفي القلب دوما العراق، هذا الوضع الكارثي الذي لم يهدأ يوما منذ سقوط الدولة العثمانية قبل قرن من الزمان وظهور الكيانات المفرزة من أتفاقية سليكس بيكو، والذي لا يشكل أستقراره ولا أضطرابه علامة مميزة في ظل تنازع القوى الدولية الكبرى على المصالح والمطامح والحسابات الجيو بولتيك المتحرك طبقا لتبدل قواعد اللعبة الدولية.

الجديد اليوم هو قدوم إدارة أمريكية مندفعة بقوة الثور البري لتسوية أوضاع إقليمية تعتقد أن الفترة الماضية والممتدة لأكثر من عقدين من الزمان، شكلت خللا في ميزان القوى لصالح أطراف محلية لا تستحق أن تترك بدون سيطرة فعلية متمركزة بالحس الأمريكي ومنفصلة عن حساباته الداخلية، الخطر ليس في نشوب حرب جديدة فقط ولكن الأخطر إقليميا أن النسق القادم في أستخدام القوة سيكون تدميريا قد يصعب السيطرة عليه في ظل إنقسام الأقليم ذاته دينيا ومذهبيا وأقتصاديا مع تعاظم التطرف الإرهابي وأختلال في مفاهيم الدولة الوطنية لصالح صراعات الدين والتأريخ.

أسوأ الخيارات هي نفسها أكثر الخيارات تفاؤلا على الواقع العراقي، فليس من العجيب أن تتحرك هذه القوى لتصفية الحسابات القديمة والجديدة بينها بطريقة القتال بالنيابة وكشف أوراق اللاعبين الصغار بسرعة وبغباء شرقي مميز، أول السينورياهات المحتملة أن تبادر القوى المسلحة المدعومة خارجيا من تركيا وإيران والسعودية بلعبة خلط الأوراق على اللاعب الأمريكي المندفع بتصريحات نارية ووراءأها أطماع أقتصادية وسياسية، لتفجير أول الألغام وأشعال الفتيل لتوريطها من قبل مشغليها الأساسيين في صراع جزئي يتسع أفقيا لينظم له الرفاق والأعداء المحليون في حين تبقة القوى الأقليمية مهتمة فقط بإدامة وإدارة الصراع من خلف الحدود، أما الساحة فستكون كل العراق شمالا وجنوبا وشرقا وغربة لتحطيم أخر مقومات الدولة العراقية والأنتقال إلى حكم الكانتونات وأشعال الحرب الأهلية لتطوريط الأمريكي وأشغاله بساحة ملتهبة أما أن يعلن عن تراجعه والأنكفاء أو المزيد من عملية القتل والتدمير عراقيا.

في الأقليم هناك لاعب أخر يهمه أن تختلط الأوراق ويتصاعد الدخان الأسود في كل مكان وهو جاهز بكل الخطط لضرب ثلاث مرتكزات أساسية شكلت له التحدي النوعي، إسرائيل أمام مهمة مركبة ضرب المشروع النووي الإيراني وتحييده لخارج الخدمة وضرب القاعدة الأرتكازية للقوة الصاروخية لحزب الله في العمقين اللبناني والسوري وأكمال مشروع الدولة اليهودية بعملية ترنسفير جديدة تشمل عرب الـــ 48 إلى الأردن وسوريا والعراق ( الأقليم السني) بالذات، السعودية بالتأكيد هذا الهدف يقدم لها خدمة أستراتيجية مهمة للتخلص من خصم تقليدي ويساعدها في حسم قضية اليمن وسوريا والضغط على مصر، في حين تركيا سيمكنها الواقع الجديد أحتلال الشمال السوري تحت زعم مناطق أمنه والشروع بتقسيمها إلى أربع كيانات عنصرية ومذهبية.

كل القراءات التي تمت لما صرح به أو كتبه الرئيس الأمريكي ترامب تقول أن الرجل قادم وفي جعبته خارطة جديدة للمنطقة تتركز على ثلاث دعائم أساسية، النفط مقابل الديون الأمريكية السالبة والإيجابية، الأمن القومي الأمريكي أبتدأ من حدود أسراتئي إلى حدود المكسيك، وثالثا والأهم قص أجنحة الإسلام الراديكالي وتصفية المقوم الأساس له من خلال تحجيم اللاعبين الكبار في المنطقة وأخضاعم لقيادة مركزية جديدة تنتهي بأعلان موت القضية الفلسطينية تماما وأنهاء حق العودة وتزعم إسرائيل للشرق الأوسط بواقع سياسي مقنن، الصين روسيا الهند البرازيل اليابان وأوبا سيكونون الخطوة التالية للرئاسة القادمة بعد تأسيس الواقع الشرق الأوسطي وتجريدهم تدريجيا من مناطق النفوذ السياسي والأقتصادي، المهم أن تعيد أمريكا وجهها الحديدي بوجه العالم وليكن الجحيم بعد ذلك.

ما يخفف من وطأة هذا التصور أن الداخل الأمريكي الشعب ومعارضة الديمقراطيين الغير معلنة ستكبح مشاريع ترامب جزئيا، ويبقى التعويل على دور روسي صيني أوربي مهم في حالة التنسيق والتشاور والتحسس من برغامتية ترامب المتطرفة والفوضوية، وما يخفف أيضا الأثار السلبية على العراق من خلال جعله ساحة الصراع الأساسية أن تمارس القوى الضابطة داخليا (الحكومة والمرجعيات الدينية والقوى المدنية والديمقراطية) دورا داعما لعملية تحييد القوى المسلحة من التهور والأنخراط الأعمى في قضية لا ناقة لنا فيها ولا جمل، ولو أن هناك رأي عام شعبي شبه متيقن أن هذه القوى سوف لا تنجح في ذلك، ولكن ممارسة الضغط على الرأي العام وكشف الحقائقأمام الجمهور بكل شفافية سوف يقلل من أندفاع البعض وأستقتال من أجل إيران وتركيا والسعودية على أنغام الحس الطائفي الشوفيني العنصري.