

ال طلال صمد

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 23:06

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









ترامب يتجدى العالم - والقدس المحاصره تتحدر ترامب نفسه



ان التاريخ يقف خلاشعا بين يدي - القدس - مدينه السلام والمحبه شاهدا على عظمتها وجبروتها في وجه الغزاه المقتحمون لاسوارها والتي شيدها غاز جبان حيث لم يكن لها اسوار اصلا

لانها مدينه السلام

وهي مناره تهدي كل لاجيء وهارب من جور الطغاه حيث يجد فيها الامن وتفتح له الصدور ويستضاف منقبل اهلها



واليوم يهدد غازي جديد ملطخ وجهه بدم الملايين من الابرياء ويصيح من على مزبلته في القصر الاسود المبني غلى الملايين من الجماجم وهو مصمم على نقل سفاره امبراطوريه الشر والعدوان وهي وكر الارهاب الداعشي الى الفدس الشرقيه

ان القدس واقفه لوحدها قي ساحه الوغى بعد ان تركها الاخوه والاشقاء تصارع اعتى وحش شرس ورغم ضعفها واستنزافها ومنذ قرن انها تتحدى ترامب وامبراطوريه الجريمه والعدوان



ان ترامب يعلم تماما ان نقل سفاره امريكا الى القدس الشرقيه عندها تعد امريكا شريكه اسراءيل في احتلالها لارض فلسطين وتحديها للانسانيه كلها

وهذا ما اكده علماء الاثار الاسراءيليون من جامعات اسرايءل وعلى رءاسهم البروفسور شلومو ساند

اكدوا حقيقه ان الغزاه لا ينقطعون عن اقتحام اسوار القدس

ان الاحتلال ومهما طال زاءل لا محاله

على ترامب ان يراجع ماجرى لنابليون ومن بعده الانكليز وكيف انقلب عليهم مواطنيهم وحلفاءهم من اليهود البيض الترك الخزر قبل نصف قرن

من احد اسباب انهيار بريطانيا العظمى وتحولها الى ذنب لامريكا هي اسراءيل

واليوم تحضر اسرايءل لدفع الولايات المتحده الامريكيه لتجرع نفس السم ودفعها لنفس المصير وتقزيمها وفرط عقدها حيث لا يوجد رابط يجمع شعوب الولايات المتحده

وان الاوان لتفرقيها ايضا

بعد اسبوع فقط من جلوسه على عرش امبراطوريه الشر تراجع ترامب خاءفا من الشرك المنصوب له من قبل اسراءيل

ان ترامب ومعه امريكا سوف تتحول الى اضحوكه ومسخره بين الامم ان هي ابلعت الطعم

ان انهيار امريكا يبتدءا من ساعه نقله لسفارته الى القدس الشرقيه

ان نفس مصير الغزاه الذين اختفوا ينتظره

حيث يقتحمون بصخب ويختغون بصمت وعلى حين غره

ان ترامب خاءف وجل من جبروت القدس ولذلك هو يهدد

وان كان قويا حقا ولا يهاب القدس لنقل سفارته فورا وكما يفعل دوما

انه يتردد في وعده بنقل سفاره الشر من تل ابيب الى القدس الشرقيه

وحتى لو نقلها الى القدس الغربيه فهو دليل اعتراف من قبل امريكا بالدوله الفلسطينيه

ان الملايين من شعوب الولايات المتحده الامريكيه ادهشت العالم كله حيث انها كانت اول المحذرين من المصير الذي ينتظر امريكا نفسها

خلال اسبوع فقط دفعها ترامب لاعاده الاصطفاف من جديد في امريكا وخارج امريكا

ان الشرخ والفجوه التي حدثت لا يمكن لاخد خياطتها

امريكا قبل ترامب لن تكون هي نفسها بعد ترامي

ان الشرخ يكبر ويكبر

ةهكذا تسقط الامبراطوريات اما من الداخل او من الخارج



ان ترامب يدرك ان قوه امريكا تعتمد على خيرات العرب والمسلمون وهو لا يريد ايقاظ المارد

حيث ان في يقظته تنهار امريكا وتلحق بالرومان

ان اول ما يقوم به المارد وهي الجماهير الغاضبه في الدول العربيه هي تعريه وتصفيه الخونه من الطابور الخامس المختبءءين بين الصفوف من رجال دين معممون ورجال سياسه

ان القدس باقيه قلعه للسلام والمحبه ولكل شغوب الارض وهي تتحدى الغزاه داءما ولا تهابهم ورغم التضحيات الجسام ومنذ الاف السنين

ان مزبله التاريخ في انتظار الغازي الجديد