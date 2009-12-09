

مشعل يسار

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 22:42

المحور: الادب والفن









أهتاج شوقــاً لــــو أراكِ ................ كلــــما قلبي تدلّـــــــــه

ويصيـبني إمّا دهـــــــاكِ ................ حبُّ غيري رميُ نَبلـه

إن لـم أقبّل شـــــــــفتيكِ ................ كلَّ يومٍ ألــفَ قُبلـــــــه

إن لم تلاقِ الروحُ روحـاً ................ حين يُرخي الليل سُدلَه

لا اليومُ من عمــري ولا ................ معنى لعمرٍ عشت جُلَّه

أيروق لي عيشٌ وقلبـــي ................ من ضنى وجـدٍ تولَّــه

أيكون مِن بَوحي بــحبّـي ................ أيُّ عــيبٍ أو مذلّــــه؟

لا تحرِميني من رُضـابٍ ................ فيه للظمـــآن بِلّــــــــه

لا تخذُليني فــي وُلوعـي ................ فالهوى روحٌ مؤلّــــه

وتقبّلي حبّــــي الصَدوقَ ................ فليس حــبٌّ دامَ مــثله

يا حلوتي، لضنايَ كوني ................ بلسماً، لمنايَ عِــــــلّه

أوبي إلى كنَف الــهوى، ................ فالعمر لا يعطيكَ مُهله

لهو العبورُ من الشــبابِ ................ إلى دُبـورِ العمر غفله

لتكنْ لنا في ساحة الحبِّ ................ المجيدةِ ألفُ جولـــــه

فنُحِـبَّ لا نُعنــــى بعِرقٍ ................ أو بِديــــنٍ أو بمِلّـــــه

حباً مديداً ليس يصــــدا ................ ليس يخبو العمر كلَّـه