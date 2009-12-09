

عطا مناع

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 22:40

المحور: كتابات ساخرة









صباح هذا اليوم وعلى غير عادتها اشرقت الشمس مبكراً، يتطلع الناس باستغراب واهتمام للجلبة والنشاط الغير معتاد للنخب يبدو ان المخيم ينتظر حادث جلل، ما هو الحادث الجلل ؟؟؟ ليل المخيم كان هادئاً، لا اقتحامات ولا قنابل صوت ولا الغاز المسيل للدموع لا جرحي ولا شهداء اذن ما الذي يجري وما سبب نشاط النخب المنافي لطبيعتهم.

لا بأس، بعض الوقت ونعرف السبب ويبطل ألعجب بالفعل انتشر الخبر بدون الحاجه لمكبرات الصوت التي تدعوا الناس للمشاركة في جنازة شهيد على سبيل المثال او التضامن مع اسرى مضربين عن الطعام في قبور الأحياء المعلومه الاوليه والدقيقه تقول مقام عالي سيزور المخيم.

طيب وليكن، وهل تحتاج زيارة المقام العالي للمخيم لهذا الاستنفار ؟؟؟ اصلا المقامات العليا في المخيم مثل الهم على ألقلب تمشي في الشارع وترى اشكال وأنواع من ألمقامات مقامات سياسيه، مقامات مؤسساتية، متقاعدين غير مقتنعين انهم تقاعدوا، متسلقين، نرجسيين، محبطين وما شئتم من مقامات.

ما لنا وللمقامات ألان الخوف من وقوع المقام العالي على وجهه وهو يتفقد ماشياً احول العباد في ألمخيم فالشوارع لم تعد شوارع والحفر سيدة ألمشهد والمقام العالي غير معتاد على ألحفر والخوف الاكبر اذا كان المقام العالي سيزور المخيم ليلا لان الالاف المؤلفه من الجرذان لا يحلو لها الانتشار في الشوارع إلا في الليل ولأسباب عده على رأسها اطنان النفايات المبعثره في الازقة والحارات، لدرجه انك ترثي لنفسك ولعامل النفايات المغلوب على امره وهو يجر اكثر من 200 كيلو من النفايات عبر الحفر وهو محظوظ اذا انقلبت العربايه لمرة واحده.

ما لنا ولعامل ألنفايات المهم توفير الراحه للمقام ألعالي لكن متى سيشرفنا المقام ألعالي هذا سؤال مهم طرح في الاجتماع المفتوح للقوى والفعاليات، يا هل ترى هل لدينا الوقت لترميم الشوارع واقتناص بعض الجرذان لتخفيف وقع المصيبة على المقام العالي ، لكن ما سبق بحاجه لميزانيه وعلينا استغلال هذه الزياره لتغطية العجز ألمالي للقطاعات المختلفه.

اذا ما ألعمل جاءت الفكره من مقام عالي مؤسساتي ذو خلفيه ماركسيه، دعونا نركز على الشكل ونبهت الجوهر كيف؟؟؟ مئات اللافتات المرحبة بالمقام ألعالي لجنة استقبال لها وهره ولا بأس ان تضم بعض المتكرشين فهم ملفتين ولهم حضور خاصة بربطات العنق؟

المهم التركيز على اللافتات ألترحيبه وهكذا سيهتم المقام العالي بقراءة الشعارات والجمل وينسى ألحفر فكره جهنميه لا تخطر على بال ابناء إبليس ولكن علينا ان ندقق في اختبار ألشعارات ضروري عدم التطرف ورفع شعارات المجانين كحق العوده حق مقدس او يا زهرة النيران.

الاجتماع المفتوح شكل اللجان واختار اجمل الفتيان والفتيات لتقديم باقات الزهور ورمم ما يمكن ترميمه من الحيطان وعقد العزم على ان تكون زيارة المقام العالي اكبر مهرجان وهذا يتطلب علاقات عامه مع السكان وبث الاطمئنان في النفوس ان هناك الامين على حقوقهم ومطالبهم التي ستوضع في يد المقام الذي سيعقد العزم على تزفيت الشوارع والقضاء على الجرذان.

في صباح اليوم الموعود غطت الابتسامات الوجوه في انتظار ألمقام تنظيم عالي المستوى، الجباه مرفوعه والآمال بمصافحة المقام معقودة ، الناس يراقبون كما عادتهم، بعضهم يرثي للحال الذي وصلنا أليه والبعض الاخر ترتسم على وجهه ابتسامة مره، وآخرون يعولون على ألمقام وفي خضم التجهيزات والترحيبات رن التلفون ، المقام لن يزور المخيم.

ملاحظه : الزياره ليست لمخيم بعينه، وقد يكون أي مخيم في الضفة المحتله او غزة المحاصره او ألشتات وللعلم اللي على راسه بطحه يحسس عليها.