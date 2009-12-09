أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - صالح الشقباوي - ترامب وصراع القوة





اخر الافلام











المزيد.....

ترامب وصراع القوة


صالح الشقباوي
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 22:24
المحور: القضية الفلسطينية
    


" ترامب وصراع القوة"
دكتور صالح الشقباوي
جامعة الجزائر2 – قسم الفلسفة
يبدو ان ترامب هو اول صهيوني يحكم امريكا ,ويسير على خطى ابنته ايفانكا التي عادت لاصولها اليهودية عام 2008 بعد ان تزوجت اليهودي جاريد كوشنير حيث نجد ترامب يقدس يوم السبت ويجعل منه يوم عطلة وراحة تناغما ومحاكاة لاحكام التوراة التي تؤكد ان الرب قد استراح في اليوم السابع بعد تعبه الشاق في خلق الكون بستة ايام .
ان ترامب المسيحي اليهودي يتناغم بوجوده مع عام 1492 عام طرد اليهود من اسبانيا التي تحولو فيها يهودا كثر الى المسيحية ومنهم عائلة ترامب ووالده الاستاذ الذي ولد في بلدة كالشات الالمانية حيث ينوي ترامب اعلان ديانته الحقيقية في مرحلة لاحقة.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
صالح الشقباوي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- اهداف السعودية من حربها في اليمن!!
- الرئيس ابو مازن وزمانية الكائن الفلسطيني
- هزمت صهيون
- فلسطين ..صراع البقاء انتصار على العدم
- نقد العقل الفتحاوي
- مروان البرغوثي ومداق الانتصار
- في مثل هذا اليوم ..قتل القائد مسموما
- احموا الرئيس يا اخوتي
- من يريد ان يسدل الستار على أخر فصول القضية الفلسطينية!!!
- فلسطين بين الزمان والمكان العربي!!!
- سفير فلسطين بالجزائر ...ماذا يعني ان تكون فلسطينيا
- اليهودي يعانق الذروة
- مازلت خائفا على حركة فتح الا تفوز؟؟
- قلب الصهيونية في فلسطين وعينها على الجزائر
- مكة تبيع القدس لاورشليم
- ما معنى ان تضيع فلسطين ثانية
- فلسطين بين الثابت الفتحاوي والمتحول الحمساوي
- السفير اشرف دبور مناضل وطني فلسطيني يستحق التقدير !!
- لماذا فشل اتفاق اوسلو؟!
- فلسطين اكبر من جميعا

المزيد.....


أخبار عامة
- المدعي العام الفرنسي: المشتبه به في هجوم متحف اللوفر مصري وي ...
- هل يتغير موقف إدارة ترامب تجاه المستوطنات الإسرائيلية؟
- طهران تتوعد بالرد بالمثل على العقوبات الأمريكية.. وفلين: أيا ...
- استطلاع: فيون لن يبلغ جولة الإعادة في السباق الرئاسي الفرنسي ...
- توسك: علاقتنا مع واشنطن تتصدر أولوياتنا السياسية
- كاميرا RT ترصد الوضع الميداني في دونيتسك
- تعزيزات عسكرية لقوات هادي إلى جبهة نهم
- جولة للخبراء الروس في مطارات مصر
- لماذا تعتمد الولايات المتحدة على محركات صاروخية روسية؟
- تيريزا ماي تكلف مسؤولا في حكومتها بحمل حقيبتها الثقيلة

المزيد.....
كتب ودراسات
- معطيات وأرقام إحصائية حول الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية في ق ... / غازي الصوراني
- سارتر والدور المزدوج فى الثقافة الصهيونية / حاتم الجوهرى
- تأملات فى المسألة اليهودية / جان بول سارتر- ترجمة د.حاتم الجوهرى
- قضية القدس بين بعديها الديني والسياسي / ماهر الشريف
- البنية[1]الاجتماعية وتحولاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة / غازي الصوراني
- معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني واللاجئتين الفلسطينيين في ... / غازي الصوراني
- ما لنا وفلسطين ؟! - عبد القادر ياسين / سلسلة فلسطين العرب
- الخامس من حزيران ضياع الممكن في سبيل المستحيل / الفرد عصفور
- قطاع غزة -سفينة نوح- الفلسطينية / غازي الصوراني
- الطابع الطبقي لإسرائيل - مقال مترجم / اليسار الثوري في مصر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - صالح الشقباوي - ترامب وصراع القوة