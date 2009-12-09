

صالح الشقباوي

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 22:24

المحور: القضية الفلسطينية









" ترامب وصراع القوة"

دكتور صالح الشقباوي

جامعة الجزائر2 – قسم الفلسفة

يبدو ان ترامب هو اول صهيوني يحكم امريكا ,ويسير على خطى ابنته ايفانكا التي عادت لاصولها اليهودية عام 2008 بعد ان تزوجت اليهودي جاريد كوشنير حيث نجد ترامب يقدس يوم السبت ويجعل منه يوم عطلة وراحة تناغما ومحاكاة لاحكام التوراة التي تؤكد ان الرب قد استراح في اليوم السابع بعد تعبه الشاق في خلق الكون بستة ايام .

ان ترامب المسيحي اليهودي يتناغم بوجوده مع عام 1492 عام طرد اليهود من اسبانيا التي تحولو فيها يهودا كثر الى المسيحية ومنهم عائلة ترامب ووالده الاستاذ الذي ولد في بلدة كالشات الالمانية حيث ينوي ترامب اعلان ديانته الحقيقية في مرحلة لاحقة.