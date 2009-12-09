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الفظاظة الشعبوية بدلاً عن بناء الثقة في العلاقات الدولية


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 22:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


دونالد ترامب .. فظ .
فلاديمير بوتين .. فظّ .
رجب طيب أردوغان .. فظّ .
مارين لوبان .. فظّة.
الشعبويّون .. فظّون .
و نحنُ الآن نعيشُ عصر صعود الفظاظة الشعبويّة في دول كثيرة ، بدلاً من السعي لبناء الثقة في العلاقات الدوليّة .
غير إنّ للفظاظة درجات ، تختلف حسب اختلاف درجات القوّة التي يستندُ اليها الزعيم الشعبوّي الفظّ .
والشعبوّي الفظّ ، ينبغي ان يكونَ قويّاً بما يكفي ، ليقبل الفظّون الآخرون بإملاءاته ، وحماقاته ، وإلاّ كانت العواقب التي سيدفعها شعبه ( قبل ان يدفعها هو) وخيمة جدّاً .
إيّاكَ أن تكون فظّاً مع الأقوياء ، استناداً الى "شعبويتك " وحدها .
إياكَ أنْ تكون فظّاً .. وأنت ضعيف .
هل تريدُ سيدي الفظّ الضعيف ، أن أذكّركَ بأمثلة من التاريخ القريب والبعيد ، عن "زعماء" شعبويين أفظاظ وضعفاء . ملئوا العالم زعيقاً بفظاظتهم في علاقاتهم مع الآخرين ، وكانت النتيجة أنّهم قادوا بلدانهم الى التهلكة ، وأغرقوها بالخراب المُمتدّ ، والطويل الأجل ؟
لا تكنْ فظّاً ، لأن دونالد ترامب فظّ .
انّ دونالد فظٌّ بـ "ذراعه" ، بل وبأذرعه المتعددة والضاربة في كلّ مجالٍ وكلّ جانب .. فما الذي لديك أنت ، لتكونَ فظّاً ؟
لا تكنْ فظّاً ، لأنّ غيرهُ ايضاً أفظاظ .
أنت لستَ منهم ، ولا تمتلك ما يملكون .. فأستُرْ علينا ، سترَ الله عليك .. فلدينا ما يكفينا من مصائب ومحن ، غير فظاظتكَ الفارغة هذه ..
والله على ما اقولُ شهيد .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عماد عبد اللطيف سالم - الفظاظة الشعبوية بدلاً عن بناء الثقة في العلاقات الدولية