

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 22:23

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









الكفاح السياسي المسلح.. رسالة بولس لأهل افسس أصحاح رقم 6



الكتاب ..المقدس ..الإنجيل ..رسالة بولس لأهل افسس6



أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب ....أكرم أباك وأمك فهي أول وصية للوعد... تطول أعماركم على الأرض... أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب ....أيها العبيد أطيعوا سادتكم ببساطة قلوبكم حسب الجسد... كالمسيح ...لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة كما للرب... لا يتقبل الرب عمل رياء سواء كان عبدا أم حرا ........أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد لان سيدكم في السماوات ليس عنده محاباة ... أخيرا ..يا إخوتي تقووا بشدة الرب والبسوا سلاح الله لكي تثبتوا أمام مكايد إبليس لان صراعنا ليس مع دم ولا لحم بل مع الرؤساء والسلاطين وولاة العالم ... ظلامي الدهر أجناد روح الشر في السماويات فاحملوا سلاح الله لكي تقدروا على مقاومة الشر.. فاثبتوا على الحق لابسين درع البر ومحاذين أرجلكم بإنجيل السلام ...حاملين الإيمان فوق كل ترس الذي تقدرون به أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة ... ولبسوا خوذة الإخلاص و سيف الروح التي هي كلمة الله... مصلين بكل صلاة وطالبين كل وقت من الروح... وساهرين بعينه بكل مواظبة لأجل جميع القديسين ... ولأجلي ...لكي يعطيني كلام عندما افتح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي من أجله أنا سفيرا أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم ... ولكن تعلموا انتم أيضا حولي ماذا افعل... وسيعرفكم بكل شيء الأخ الحبيب تيخيكس والخادم الأمين في الرب الذي أرسلته إليكم بعينه لكي تعلموا أحوالنا و لكي يعزي قلوبكم سلام على الإخوة و محبة بإيمان من الله الأب و الرب يسوع المسيح النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح ... كتبت هذا من رومية بيد تيخيكس الى أهل افسس *





تعليق..





مختصر الرسالة هي وصايا دينيه سياسيه تدع أهل افسس الى تشكيل قوى شعبيه طائفيه يترأسها القديسين للوقوف أمام الحكام والسلاطين الذين يحاولون المساس بتوجهات الطائفة حتى لو اضطر الأمر الى استخدام والنضال بكل إشكاله ومنه استخدام الكفاح المسلح وان كانت العبارة دعوية ظاهريا لكنها لا تخلوا من العنف السياسي المسلح .. يا إخوتي تقووا بشدة الرب والبسوا سلاح الله لكي تثبتوا أمام مكايد إبليس لان صراعنا ليس مع دم ولا لحم بل مع الرؤساء والسلاطين وولاة العالم ... ظلامي الدهر أجناد روح الشر في السماويات فاحملوا سلاح الله لكي تقدروا على مقاومة الشر









الكتاب ..المقدس ..الإنجيل ..رسالة بولس لأهل افسس 6

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