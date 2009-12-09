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ليلة صيف تائهة


علي جلال شاكر
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 20:19
المحور: الادب والفن
    


النهر والعاشق
النهر يراقب النجوم والقمر
أصوات البط تشق صمت الشاطي ليلا
في البستان،
نهر دجلة متجها إلى العاشق....
ببطء.!





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - علي جلال شاكر - ليلة صيف تائهة