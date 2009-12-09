

عباس علي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 20:19

المحور: الادب والفن









الجثة الممدة فوق حصير بائس

تنتظر رسل الأرض

والنائحون ينتظرون رسولا من السماء

لينفخ فيها الروح

وبين رسل السماء ورسل الأرض

هناك أمرا لابد أن يكون

ما خلق من تراب

سيصبح تراب

هذا ما أتفقت عليه الرسل

ووقع أمامي يوم الكاف والنون.

*****

الصحراء التي تعج بالرمل والعقارب والأفاع

لا يمكنها أن تحتضن العصافير الجميلة

ولا يمكن للياسمين أن يشارك العاقول

في بيت واحد

فقط حين يغزونا المطر

ويبتل وجه الصحراء

يمكنها أن تتعلم الحياة

وترحب بالطيور الأليفة

وتخترع لها نظام الجمال.

*****

في رحلة الضوء

يستأذن الشعاع من الوهج ليكون ضيفا

على عالم مقفل

ولأنه يملك كل المفاتيح

تستيقظ العيون المغلقة

مع صرير الأقفال المقتحمة

من فارس على هيأة موج دقيق.

****

كتب الشارع في ذكرياته عن سنوات العمر التي شاخت

أن القصيدة

مجرد روح تولد من تزواج الروح والألم

لا توجد قصائد حقيقية

يشترك فيها الفرح

فكل الذي كتبناه مملوء حد التخمة

بالدموع

من أثر الخراب

الشعر

أبن الوجع

وأي وجع يلتقط الشعراء

في حروفهم

فكل الشعراء يموتون دوما قبل الأوان

وكل قصائدهم نهبا للوارثين...