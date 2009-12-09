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** فاءات اللغة العربية


مصطفى حسين السنجاري
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 20:19
المحور: الادب والفن
    


الفاء في اللغة العربية

الفاء / هو الحرف العشرون من حروف اللغة العربية
وله استعمالات وأوجه مختلفة وعديدة نذكر منها :-

1) فاء العاطفة :تفيد الترتيب والتعقيب المباشر (جاء زيدٌ فـــعَمْرو)
وكذلك عطف جملة على أخرى
والشاهد في قوله تعالى: ( بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ )

2) فاء السببية : يكون ما قبلها سبباً لما بعدها
نحو (نادَيتُه فجاء)
وفي قوله تعالى: ( فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)
وهذه (الفاء) لا تعطف الجملة كما يتوهم البعض،
وإنما تعطف المصدر المؤول من (أن) المضمرة على مصدر يُنتزع من الكلام الذي يسبقها.

3) فاء الرابطة لجواب الشرط : لا عمل لها، غير أنها تقع في الجواب إذا كان لا يصلح أن يكون جوابًا للشرط،
نحو ( إن كنتَ تحبُّني فاحفظْ وصيَّتي)

4) فاء الرابطة لشبه الجواب بشبه الشرط : نحو ( مَنْ يأتيني فله كذا)

5) فاء الناصبة للفعل المضارع : وتأتي بواسطة أَنْ المضمرة : نحو ( زرْني فأكرمَك)
وهذه (الفاء) للسببية، الناصبة للفعل المضارع بـ (ان) مضمرة وجوبًا، وهي في حقيقتها ترجع للعاطفة،
ويشترط فيها أن تكون مسبوقة بنفي محض، أو طلب محض للنهي، استفهام، دعاء، ترجي، تمني، وحض.
مثال النفي:
قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا )
مثال النهي:
قوله تعالى: (وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي )
و(الفاء) التي تُضمرُ (ان) بعدها فتنصب المضارع،
ويُشترط فيها أن تُسبقُ بنفي أو طلبٍ، وهي تساوي المعنى (لكي) أو (لكيلا).
مثل تضمُّنها معنى (لكي): أدرس فتنجح. (ادرس لكي تنجح).

6) فاء الاستئناف : تبتدئ بعدها جملة جديدة منقطعة عمّا سبقها
لكنّها مرتبطة بها بوجه من الوجوه كأن تكون تفسيريّة أو تعليليّة ...أي تقطع المعنى السابق وتبتدئ بغيره نحو (كنْ فيكون)

7) فاء الزائدة : لا عمل لها.
الشاهد في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)
ونحو ذلك قولنا : (لمّا قمتَ فقمنا)

8) فاء التي تأتي بعد النّفي : وتكون ناصبة (ما تأتيني فَأُعْطيَكَ)
إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها منفي: بـ ( لا)، (لن) ( أو (ما) .
الشاهد في قوله تعالى: (إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ

9) فاء التي تأتي بعد الأمر : وتكون ناصبة أيضا (ائتني فأَعْرِفَ بكَ)

10) فاء التي تأتي بعد النهي : وتكون ناصبة أيضا (لا تنْقَطِعْ عنّا فَنَجْفُوَك)

11) فاء التي تأتي بعد الاستفهام : وتكون ناصبة كذلك ( أما تأْتينا فنُحَدِّثَك)

12) فاء التي تأتي بعد العَرْض : وتكون ناصبة أيضا( ألا تنزِلُ عندنا فَتُصيبَ خيرا)

13) فاء التي تأتي بعد التمنّي : وتكون أيضا ناصبة ( ليتَ لي مالاً فَأُعْطِيَك)

))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((





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مصطفى حسين السنجاري

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