أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علجية عيش - السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية FFS: نطالب ب: -دمقرطة- الانتخابات التشريعية و نزاهتها





اخر الافلام











المزيد.....

السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية FFS: نطالب ب: -دمقرطة- الانتخابات التشريعية و نزاهتها


علجية عيش
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 19:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


أكد على عدم التحالف مع أي حزب سياسي في الاستحقاقات القادمة
أكد السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة على دخول الانتخابات التشريعية مستقلا عن أيّ تحالف مع الأحزاب السياسية الأخرى باعتبار أن الأفافاس له رؤية و إستراتيجية خاصة للمستقبل، و قد طالب عبد المالك بوشافة من السلطات المعنية بالعملية الانتخابية بـ: "دمقرطة" الانتخابات التشريعية القادمة و ضمان نزاهتها، حتى لا يحدث أي تزوير أو تلاعب في أوراق التصويت



و قال عبد المالك بوشافة أن المجلس الوطني للحزب وحده الذي سيفصل في تحديد قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي من المرتقب إجراؤها في افريل المقبل من السنة الجارية، حيث سيعقد اجتماعه قريبا، و قد تضمن جدول أعمال الاجتماع تحليل الوضع السياسي في البلاد و تحديد إستراتيجية الحزب في هذه العملية، و أضاف بوشافة أن الأفافاس متمسك بالتحفظات التي أبداها في السابق، و قد رفع تحفظات جديدة حول دمقرطة العملية الانتخابية من أجل تعبئة أكبر عدد من الجماهير و فئات الشعب حول مشروع إعادة بناء إجماع وطني، من أجل الذهاب إلى تغيير جذري و شامل .
و اعتبر بوشافة الأزمة القائمة في البلاد سياسية بالدرجة الأولى، و لذلك فمشروع الإجماع من شأنه أن يؤسس لعقد سياسي وطني تشارك فيه جميع فئات المجتمع دون إقصاء، و يسمح كذلك الذهاب إلى تأسيس الجمهورية الثانية، و إذا ما تحقق هذا المطلب و استجابت السلطة له، نكون قد أنهينا الأزمة نهائيا، أضاف عبد المالك بوشافة و بالتالي الانتقال إلى المرحلة الثانية لمعالجة المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية بطريقة توافقية، يعدها الخبراء برفقة الشركاء الاجتماعيين السياسيين و الاقتصاديين.
و تعتبر مشاركة الأفافاس في الاستحقاقات القادمة الثانية ، بعد مشاركته في تشريعيات 2012، و التي كانت نقطة تحول في خطاب وسياسة الحزب، بعد مقاطعته للسلطة باعتباره أول حزب معارض للسلطة منذ الاستقلال إلى اليوم، و تجدر الإشارة أن جبهة القوى الاشتراكية كانت لها مبادرة لحشـــد الدعم لمشـــروع ‫ "الإجماع الوطني" السالف الذكر ‫لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد، و شملت لقاءات جبهة القوى الاشتراكية ترحيب من الأحزاب السياسية بما فيهم الموالية للسلطة و حتى النقابات ‫والمنظمـــات الحقوقية و الجمعيات المدنية .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
علجية عيش

إجمالي القراءات: 231,646
المقالات المنشورة: 115
- باحثون في الفكر الإسلامي يطلقون النار على جماعة الفراكسة الس ...
- -الشّْكَارَة- السُمُّ الذي قتل روح -النضال- داخل الأحزاب في ...
- أناجيك في صمت
- أوراق الشجر تنتفض في يوم غير خريفي
- -الثروة توصل إلى السلطة، و السلطة توصل إلى الثروة-
- التنصير، التهويد، التشيع و الأحمدية.. عقائد تهدد المرجعية ال ...
- التنصير، التهويد، التشيع و الأحمدية معالم عقدية تهدد المرجعي ...
- توقيف زعيم الطائفة -الأحمدية- و 06 من أتباعه بمدينة قسنطينة ...
- في شوارع باريس الطفل يكلّم الفضيحة و المشفى والكرنفال والانق ...
- 3000 داعشي ينوون العودة الى تونس
- وقفة مع محرر لبنان بشارة الخوري مؤسس حزب -التقدم-
- الداخلية الجزائرية تصدر قرارا بتوقيف نشاط نادي -الروتاري- ال ...
- -سيرتا -عاصمة النومديين تحيي عرسها الأمازيغي في افتتاح السنة ...
- شركة فور إيفر forever تفتح مكاتب لها في الجزائر
- -شباب- يعرضون تجاربهم في مجال -التسويق و الاستثمار-
- عائلات في العراء تواجه مصيرا مجهولا و أطفال في خطر
- تنسيقية المؤسسات الجامعية: غياب الإنترنت و نقص خطوط الهاتف ه ...
- حديث القبور...
- دنيس هوليداي.. شهادة حيّة عن عملية الإبادة للشّعب العراقي
- العالم غَدًا .. عالم بلا رجال..

المزيد.....


أخبار عامة
- عريقات: الاستيطان جريمة حرب
- لافروف يبحث مع أيرولت هاتفيا أزمتي سوريا وأوكرانيا
- محكمة أمريكية تعلق جزئيا قرار ترامب حظر الهجرة
- عون يؤيد إقامة مناطق آمنة في سوريا
- أمريكا ترسل مدمرة إلى باب المندب قرب سواحل اليمن
- -القاعدة- تنسحب من بلدتين جنوبي اليمن
- مصرع 7 طلاب بانقلاب حافلة في سيناء المصرية
- العلامات التجارية الأكثر قيمة 2017
- هذه التطبيقات ستساعدك على الحد من الاكتئاب
- 52 دعوى ضد ترامب في أسبوعين

المزيد.....
كتب ودراسات
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علجية عيش - السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية FFS: نطالب ب: -دمقرطة- الانتخابات التشريعية و نزاهتها