

علجية عيش

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 19:51

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









أكد على عدم التحالف مع أي حزب سياسي في الاستحقاقات القادمة

أكد السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة على دخول الانتخابات التشريعية مستقلا عن أيّ تحالف مع الأحزاب السياسية الأخرى باعتبار أن الأفافاس له رؤية و إستراتيجية خاصة للمستقبل، و قد طالب عبد المالك بوشافة من السلطات المعنية بالعملية الانتخابية بـ: "دمقرطة" الانتخابات التشريعية القادمة و ضمان نزاهتها، حتى لا يحدث أي تزوير أو تلاعب في أوراق التصويت







و قال عبد المالك بوشافة أن المجلس الوطني للحزب وحده الذي سيفصل في تحديد قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي من المرتقب إجراؤها في افريل المقبل من السنة الجارية، حيث سيعقد اجتماعه قريبا، و قد تضمن جدول أعمال الاجتماع تحليل الوضع السياسي في البلاد و تحديد إستراتيجية الحزب في هذه العملية، و أضاف بوشافة أن الأفافاس متمسك بالتحفظات التي أبداها في السابق، و قد رفع تحفظات جديدة حول دمقرطة العملية الانتخابية من أجل تعبئة أكبر عدد من الجماهير و فئات الشعب حول مشروع إعادة بناء إجماع وطني، من أجل الذهاب إلى تغيير جذري و شامل .

و اعتبر بوشافة الأزمة القائمة في البلاد سياسية بالدرجة الأولى، و لذلك فمشروع الإجماع من شأنه أن يؤسس لعقد سياسي وطني تشارك فيه جميع فئات المجتمع دون إقصاء، و يسمح كذلك الذهاب إلى تأسيس الجمهورية الثانية، و إذا ما تحقق هذا المطلب و استجابت السلطة له، نكون قد أنهينا الأزمة نهائيا، أضاف عبد المالك بوشافة و بالتالي الانتقال إلى المرحلة الثانية لمعالجة المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية بطريقة توافقية، يعدها الخبراء برفقة الشركاء الاجتماعيين السياسيين و الاقتصاديين.

و تعتبر مشاركة الأفافاس في الاستحقاقات القادمة الثانية ، بعد مشاركته في تشريعيات 2012، و التي كانت نقطة تحول في خطاب وسياسة الحزب، بعد مقاطعته للسلطة باعتباره أول حزب معارض للسلطة منذ الاستقلال إلى اليوم، و تجدر الإشارة أن جبهة القوى الاشتراكية كانت لها مبادرة لحشـــد الدعم لمشـــروع ‫ "الإجماع الوطني" السالف الذكر ‫لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد، و شملت لقاءات جبهة القوى الاشتراكية ترحيب من الأحزاب السياسية بما فيهم الموالية للسلطة و حتى النقابات ‫والمنظمـــات الحقوقية و الجمعيات المدنية .