

التيار اليساري الوطني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 18:33

المحور: المجتمع المدني









التضامن مع النائبة المدنية الوطنية العراقية شروق العبايجي اليسارية الهوى والجذور واجب وطني





بلا رتوش -صباح زيارة الموسوي : التضامن مع النائبة المدنية الوطنية العراقية شروق العبايجي اليسارية الهوى والجذور واجب وطني



كتبت النائبة المدنية الوطنية العراقية النائبة ذات الجذور اليسارية الشخصية والعائلية شروق العبايجي( للعلم تم تهكير حسابي الثاني في الفيس بووك وهذه اولى الاشارات على البدء بحملة الكترونية ضدي كنت متوقعتها لاسباب عديدة ليس اخرها ماقمت به خلال الفترة القصيرة الماضية ، اقل من شهرين، بالتصدي لملفات حساسة منها

*معارضة مشروع قانون القبائل والعشائر في العراق والقيام بحملة واسعة لسحبه من البرلمان.

*التصدي لمن قام باستخدام الدين الاسلامي والاعراف العشائرية لعرقلة قانون الحماية من العنف الاسري

*فتح ملف المفوضية العليا للانتخابات والبدء بحملة لكشف عدم استقلاليتها وما يحدث من تسيس لعملها لصالح جهات سياسية محددة

لهذه الملفات واكثر اتوقع اكثر من التهكير. .. ستكون حملات واسعة للتشهير والطعن وتزوير الحقائق ضدي ....

لن اتوقف عن التصدي لكل القضايا التي تمس مصلحة الوطن والناس، لكني ارجو عدم الانجرار وراء هذه الحملات ومعرفة اسبابها اولا وعدم تصديقها كي اتكمن من الاستمرار بعملي وواجبي الوطني )



ومن جهتنا نعلن بأننا كلنا نعرف ان النائبة المدنية الوطنية شروق العبايجي صوت وطني نزيه وشجاع في برلمان يكتض بالنهاب والمافيات والعملاء.



إن دورك المعبر عنه في الاحتكاك اليومي الميداني بمختلف الشرائح الاجتماعية المتضررة من نظام المحاصصة الطائفية الاثنية الفاسد التابع ، والتعبير عن معاناتهم قولا وفعلا ، يمثل رصيدك الحقيقي في المعركة ضد المهكرين ومشغليهم من حيتان القتل والنهب والفساد.



إن انكشاف عورتهم القذرة أمام الشعب ، ستدفعهم إلى إستخدام اقذر الأسلحة في المعركة. .



أما تحذيرك بضرورة عدم الانجرار وراء هكذا حملات قذرة، وان كان من باب الحذر واجب ، إلا إنه سيبقى في إطار التكاتف والتعاون بينك وبين جمهورك المحصن اصلا ضد هذه الوسائل الوضيعة.



الوقوف مع النائبة المدنية الوطنية العراقية اليسارية الهوى والجذور واجب وطني...