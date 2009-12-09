أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - هبة الله الذهبي - من هم الذين يبقون في زوايا حياتنا ؟





اخر الافلام











المزيد.....

من هم الذين يبقون في زوايا حياتنا ؟


هبة الله الذهبي
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 18:33
المحور: المجتمع المدني
    


كثيرون تمضي الأيام بهم نحو الهاوية , لنلقي بهم بلا رحمة مستمتعين بزوالهم من أفكارنا وحياتنا اليومية حتى لا يعبثوا بمستقبلنا, ولكننا لا نعوّل على الباقين في الزوايا يترقبون مصيرهم ظناً منا أنهم مقربون , وإذ بنا نجد أنهم يعبثون بحياتنا اليومية دون أن نشعر ويقيمون في عقولنا دون دعوةٍ منا , يسترخون ويقدمون لنا حلولهم الجنونية فنحن كأحجار الشطرنج وفق مصالحهم الشخصية والزمنية , تتراوح أعمالهم بين الخير والشر ويصلون إلى نهاية محتومة في الشر , كيف لا نراهم ولا نعلم كيف يعبثون بنا ولا نعلم بهم وفي أي زوايا يختبئون ؟

تعمينا حقائق المحبة عن رؤية من نحبهم وهم يحصدوننا , فالحب إذاً مغامرة جنونية عمياء , لانرى فيها الحقائق ومصائرنا معلقة به , لا ننكر أنه يعطينا الحرية الكاملة لغرائزنا وعواطفنا ولكن يبدو أنها كلها طيش أعمى جميل , فلذلك تكون خسائرنا النفسية والجسدية والروحية في علاقات الحب فادحة , نتيجةً لأدواتهم الموجهة نحونا , ومنهم غالباً ما نتحاور معهم كثيراً وهو أحد الأسباب المفسدة التي تقودنا لاستخراج كل ماهو معبئ في أنفسنا بجنون , فزاوية الحوار المتكرر إحدى الزوايا الخطيرة التي تطيح بعلاقاتنا , لأنها تخرج المارد النائم فينا , ولا تفيد في العلاقات الإجتماعية وإنما في العلاقات الإستخباراتية , فنحن لا نحتاج للمارد في محبة أطفالنا ، وزاوية من الزوايا الأخرى التي لها دورٌ أيضاً .

إشباع العلاقات بصدق تختبئ وراءه ألف كذبة وهو ما نسميه بالمواربة , والكذب الأبيض والأسود أو الغاية تبرر الوسيلة , فتمر سنوات حياتنا ولا نعلم بهم سوى أنهم محبين يريدون لنا الخير وكل الخير , بينما تتحول حياتنا فجأة إلى هدر في الآمال والأوقات والأحلام ويمتصون طاقاتنا وأفكارنا ليستمدوا منها لهم أو لغيرهم القوة أو الكلمة النافذة في الحياة.

كل هذا نواجهه في زوايا كثيرة من حولنا , فكيف نشبع ذاتنا لنغلق الأبواب حولنا فلا تخترقنا سهام الزوايا ؟
الإعتدال والتوازن مطلوب في هذه المرحلة, كما الطبيعة الأم تتمخض بكل الولادات لتشحذ نفسها بتوازن يليق بطبيعتها الجبارة .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
هبة الله الذهبي

إجمالي القراءات: 96,410
المقالات المنشورة: 16
- حضارة التكنولوجيا والوعي الروحي
- أنثى من خشب
- عذوبة
- كيف تفكر بشكلِ إنسان؟
- بين الأبواب
- بائعات الهوى
- الهرم الذي لم يهبط
- أرض السراب
- سحر الشرق
- إلى أين يذهب بنا الآخرون ؟
- خمسة أميال من الحكمة
- صناعة الكذب
- نصفك الآخر
- عندما يموت الوطن.. نفكر جميعاً بالانتحار
- العقيدة بين الفكر والحقيقة

المزيد.....


وكالة أنباء حقوق الإنسان
- «قراقع»: اتفاق بين «حماس» وسجون الاحتلال لوقف التصعيد ضد الأ ...
- وفد المعارضة إلى جنيف.. مماطلات متكررة والأمم المتحدة على خط ...
- الأمم المتحدة : القوات البورمية ترتكب جرائم ضد ملسمي الروهين ...
- UNHCR sends aid for 2500 residents of Avdiivka
- الأمم المتحدة: جيش ميانمار قتل مئات الروهينغا
- Displacement wave expected if Mosul, Hawiga fighting intensi ...
- UNHCR Goodwill Ambassador Kristin Davis is helping us find t ...
- Top UK university offers scholarships for refugees
- Displaced families battle harsh winter weather in Al Alam ca ...
- الأمم المتحدة : القوات البورمية ترتكب جرائم ضد ملسمي الروهين ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- العمل الخيري: بين تسعير حياة الإنسان ومحاولة إنقاذه / ماثيو سنو
- يعني إيه كلمة وطن ؟ / محمد دوير
- الضمير الانساني يستيقظ متأخراً متعاطفاً مع مذبحة اطفال هيبان ... / ايليا أرومي كوكو
- منظمات المجتمع المدني في البحرين / فاضل الحليبي
- دور المفردة والسياق في بناء المشهد الجنسي / سلام عبود
- مدخل الى الاتصال و الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- نظريات الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- المجتمع المدني والتنمية في مصر / محمود محمد رياض عبدالعال
- عسكرة المجتمع و أثرها على السلوك المجتمعي و الأمن القومي الس ... / عمر يحي احمد
- التعاون فى ظل قواعد السوق الرأسمالى المهيمنة / سامح سعيد عبود

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - هبة الله الذهبي - من هم الذين يبقون في زوايا حياتنا ؟