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|الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - التيار اليساري الوطني العراقي - أهلا بك ترامب عدوا فاشيا بلا قناع..فقد اثلجت صدورنا وارعبت عملاؤك الجبناء الاذلاء
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أهلا بك ترامب عدوا فاشيا بلا قناع..فقد اثلجت صدورنا وارعبت عملاؤك الجبناء الاذلاء
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|الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - التيار اليساري الوطني العراقي - أهلا بك ترامب عدوا فاشيا بلا قناع..فقد اثلجت صدورنا وارعبت عملاؤك الجبناء الاذلاء
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