

التيار اليساري الوطني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 18:32

المحور: الارهاب, الحرب والسلام









أهلا بك ترامب عدوا فاشيا بلا قناع..فقد اثلجت صدورنا وارعبت عملاؤك الجبناء الاذلاء



بلا رتوش -صباح زيارة الموسوي : أهلا بك ترامب عدوا فاشيا بلا قناع..فقد اثلجت صدورنا وارعبت عملاؤك الجبناء الاذلاء



هدد ترامب في مناسبات كثيرة إبان حملته ألإنتخابية العراقيين بأنه سيأخذ النفط العراقي على الطريقة الداعشية كغنيمة حرب..



{عندما ذهبنا إلى ألعراق فإني أفترض إننا سنأخذ ألنفط ألعراقي، فهناك مثل يقول بشأن ألحرب – ألمنتصر هو ألذي يحصل على ألغنائم-}



ً ( إذا كنا سنترك ألعراق فليكون ألنفط لنا)



( لو عاد ألأمر لي فسأأخذ نفط ألعراق)



( أقل ما يجب على ألعراقيين دفعه لنا هو 1.5 ترليون دولار مقابل تحريرهم )



ً ( سوف أأخذ ثروتهم، سوف أأخذ ألنفط ألعراقي )



وأجاب الرئيس الأمريكي الفاشي ترامب حينما سأله ألمعلق أليس بهذه ألطريقة أنت تدمر ثروة ألعراق؟ ( لا يوجد-عراق- وعراقيين، إنهم منقسمين إلى فصائل مختلفة -ومتنازعة-)..



اذن، فإن ترامب يبعث برسالة واحدة إلى جهات متعددة عراقيا واقليميا ودوليا



الرسالة الدولية الموجهة بدرجة أساسية إلى روسيا وحلفائها مفادها..إن تمكنتم من الإنتصار في سوريا،فالعراق خط أحمر وهو ملكنا..!



الرسالة الإقليمية المزدوجة الموجهة لخصمين لدودين،إيران والسعودية..

يقول لإيران حان وقت تصفية المليشيات الشيعية الطائفية المشتغلة في العراق لحسابك،وأية معارضة سيتم نقل المعركة إلى الداخل الإيراني..

يقول لآل سعود أرى غنيمة كبرى طال إنتظار الحصول عليها دفعة واحدة وليس بالتقسيط كالسابق، نفطكم لنا مقابل حمايتنا لكم.



ورسالته الموجهة إلى العراق فهي ..

موجهة بالدرجة الأولى إلى عملاء امريكا حيتان 9 نيسان 2003 مفادها لقد تاخرتم وتلكأتم طويلا في تنفيذ مخطط تقسيم العراق،وحانت ساعة الصفر لتفتيته إلى إمارات نفطية تابعة لنا معكم او بدونكم..



وهو بذلك يضعهم عملاء عراة من ورقة التوت " الديمقراطية" التي ستروا عورتهم بها طيلة السنوات الماضية، وسينفذون أوامر سيدهم ترامب وهم صاغرين...وبذلك يذهبون إلى حتفهم على يد الشعب العراقي المحتقن ألما وغضبا..



أما رسالته إلى الشعب العراقي فنراها معكوسة،اي رسالة الشعب إلى ترامب، ومفادها..

شكرا مستر ترامب الفاشي الارعن الكبير،فقد جربنا سابقا ارعنا صغيرا وهو نغلكم صدام وتم قبره بشنقه...



وها انت تثلج صدورنا بإعلان أهداف الغزاة الأمريكان دونما رتوش..نهب نفطنا وتفتيت بلادنا وإبادة شعبنا...وبذلك يسرت علينا معركتنا التي تغلفت باقنعة عديدة فيما مضى، اسلحة الدمار الشامل، تحرير العراق،الديمقراطية...إلخ من الأكاذيب التي تعكز عليها العملاء والخونة والانتهازيين في دعايتهم الديماغوجية لتبرير خيانتهم للشعب والوطن.



انك تواجهنا بلا قناع زائف ومن دون لف ودوران..اريدكم غنيمة...!!



انك اثلجت صدورنا وحررتنا من مضيعة الوقت في تفاهات يراد لها أن تشغل الناس عن موقع المعركة الوطنية الأساسي...كالانتخابات والإصلاحات والتسويات وكل أشكال البهلوانيات المفبركة لمنحكم الوقت اللازم حتى توجهوا ضربتكم القاضية لبلادنا وشعبنا.



ولابد أن تكون البداية بوحدة الشعب والجيش للإطاحة بطابوركم الخامس القابع في المنطقة الخضراء.



فقد حلت ساعة الصفر.ولا قيمة لما قبلها وما بعدها...

ومن يتخلف عن اللحاق بركب المقاومة الشعبية المتحالفة مع القوات المسلحة العراقية يكون قد حكم على نفسه ان يعيش ذليلا ويموت جبانا تافها..