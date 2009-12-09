أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - عبير عدنان القطب - بمناسبة اليوم العالمي للحجاب .. لماذا يعتبر شعر المرأة عورة ؟؟





اخر الافلام











المزيد.....

بمناسبة اليوم العالمي للحجاب .. لماذا يعتبر شعر المرأة عورة ؟؟


عبير عدنان القطب
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 16:05
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


بمناسبة اليوم العالمي للحجاب ..لماذا يعتبر شعر المرأة عورة ؟؟

أتعجب من سريان فكرة الحجاب وإنتشارها بشكل مفزع في مجتمعاتنا الشرقية ، وأتعجب أكثر من إقتناع السيدات والفتيات بها رغم أنها لم تكن موجودة قبل عدة أعوام ، فحين كنت مازلت طالبة في الجامعة لم تكن هنالك فتاة واحدة محجبة بل لم تكن حتى أمهاتنا محجبات
لم يكن غطاء الرأس مقياسا للشرف أو الفضيلة ، كنا فتيات عاديات نلبس ملابسا عادية محتشمة ولكن بلا حجاب
ما الذي طرأ على مفاهيمنا وعاداتنا وأعرافنا ؟ ومن أين نبتت فكرة الحجاب والجلباب التي هي في الأصل ذات جذورخليجية ؟
انا لست ضد فكرة أن تلبس المرأة حجابا فهذة حريتها الشخصية ، لها أن تلبس ما تشاء ولكن بشرط أن تكون مقتنعة ومالكة لزمام حريتها لا أن يفرض هذا عليها كعرف إجتماعي وكضرورة دينية وكمقياسا أخلاقيا
الحجاب ظاهرة مستحدثة في مجتمعاتنا تخدم أجندات سياسية معينة ، فمجرد أن يصبح ملبس المرأة محورا للفتاوى الدينية فهذا يعني أننا نسير في طريق مظلم لا نعرف نهايته
المرأة كائن حر كالرجل تماما ولها أن تقرر بنفسها ما يناسبها من ملابس وليس من العدل أو الدين أن يفرض عليها ما يشير أو ما يقرر أنها عورة ، فنحن لسنا بعورات ، نحن نحمل مسؤوليات كبيرة في عملنا ومع عائلاتنا وفي مجتمعنا قد تفوق في بعض الأحيان مسؤوليات الرجل نفسه
المرأة التي تعمل وتنفق على أسرتها وترعى أولادها لا يزيدها الحجاب عفة ولا شرفا ولا ينقصها سفورها أهمية ولا إحتراما ، لكن الأمر تحول الى عرف والعرف أقوى من الدين بحيث يصعب تحديه أو الخروج عنه
أعلم أن كثير من القراء سيرفعون في وجهي راية الدين وكأنهم أصبحوا وكلاء الله على الأرض ، ولكني أرفض أن أصبح واحدة من القطيع فكما يقول (جان بول سارتر) (اذا أجمع الجميع على رأي واحد فهذا يعني أن لا أحد أجهد نفسه بالتفكير)
وقد إعتدت أن أجهد عقلي بالتفكير بل وأن أعبرعما يجيش في وجداني من أفكار ، ذلك لأنني نشأت كإنسان كامل ولم أنشأ على أنني عورة ، إنسان يحافظ ويحترم نفسه ويعمل عقله في كل صغيرة وكبيرة ولا يتبع أي فكرة لا تعجبه لمجرد أن الآخرين يتبعونها ، حتى لو أدى هذا لكثير من الخسائر والتضحيات ، فالخسارة تتحول لمكسب في هذه الحالة





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبير عدنان القطب

إجمالي القراءات: 305
المقالات المنشورة: 1
- بمناسبة اليوم العالمي للحجاب .. لماذا يعتبر شعر المرأة عورة ...

المزيد.....


وكالة أنباء المرأة
- زهرة قوس.. ممرضة وشاهدة في الأقصى
- البرلمان التونسي يدرس مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة
- بالفيديو... الأطباء يعيدون امرأة للحياة بعد 24 ساعة من وفاته ...
- بالفيديو.. نساء نيويورك يرتدين الحجاب في -يوم الحجاب العالمي ...
- المراة والسياسة: النساء الكردستانيات من نقطة الصفر الى قيادة ...
- الليبراليون يريدون إلغاء الزواج بين المتزوجين القصّر الوافدي ...
- تاريخ بائعات الجنس أقدم مهنة في التاريخ (الدعارة)
- يوم الحجاب العالمي
- قرار ترامب يمنع التقاء خطيبين من الزواج .. كيف؟
- وجه هذه المرأة أصبح أيقونة معارضة ترامب

المزيد.....
كتب ودراسات
- النساء والفقر في زمن العولمة / فرانسين مستروم
- تحرر النساء بين المفهومين الليبرالي والماركسي / اليسار الثوري في مصر
- المرأة العربية : جسد مهدد , إنسان مسجون – ماجدة سلمان / مازن كم الماز
- العنف ضد النساء Violence against women / نجلاء صبرى
- في تنظير قمع المرأة: النسوية السوداء والتقاطعية / شارون سميث
- في تنظير قمع المرأة: العمل المنزلي واضطهاد النساء / شارون سميث
- اللائكية الفرنسية: التجانسية والجنسانية – مارثا نوسباوم / فاطمة الشملان
- النّسويّة الإسلاميّة: مشاغلها وحدودها / وفاء الدريسي
- النقاب / شذى احمد
- فخاخ الحرية الجنسية / شذى احمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - عبير عدنان القطب - بمناسبة اليوم العالمي للحجاب .. لماذا يعتبر شعر المرأة عورة ؟؟