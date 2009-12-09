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مفهوم الصلاة


شمسان دبوان سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 16:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


الصلاة عماد الدين ...... الصلاة اول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة ..... الصلاة هي الركن الثاني من اركان الإسلام ومن تركها فقد كفر. هكذا تعلمنا في المدرسة وهكذا كانت امهاتنا اللاتي لم يلن حظهن من التعليم يلاحظن تحركاتنا عند كل اذان وأحيانا تطالنا عصا الردع وأسلوب التخويف والترهيب حتى ننتظم في أداء هذا الواجب. ما كنا نلاحظه خلال هذه الفترة ان الصلاة لم تعني الوضوء استقبال القبلة الركوع السجود التسليم فقط. كانت هذه المدرسة العظيمة تأمرني ان اساعد الفقير وأزور المريض واتبع الجنازة واقف في صف المظلوم واردع الظالم وازيح الأذى عن الطريق واحافظ على الحق العام والمصلحة العامة. هكذا امتزج مفهوم الصلاة بالأخلاق والفضائل واعتبار الاخر والتسامح والتصالح والعيش تحت مظلة السلام والتعايش السلمي. وعلاوة على ذلك فقد أوصتني يوما ما ان لا أظلم أحد وان اخذ في الاعتبار الفروق الفردية بين الأشخاص والتزام العذر لأخيك المسلم قائلة يوما ان فلانة بنت فلان تبقى لها درجتين فقط على النجاح يوم توفت أمها وقامت بالواجب وذهبت اليوم التالي لأداء الاختبار لكنها رسبت وبقت سنة بينما فلانة بنت فلان تزوجت وذهب اخوها يختبر عوضا عنها ونجحت ولم تكن ذكية كما ........ فلهن كل التقدير ولهن كل الود والعرفان على تربيتنا على الاخلاق والمبادئ. الام مدرسة ان اعددتها اعددت جيلا طيب الأعراق.
هذا هو المعنى الحقيقي للصلاة لين واستقامة ودعاء واستغفار واعتبار الاخر ان يعيش الى جانبك بسلام وامان. لقد كان القران الكريم ولا يزال حتى يرث الأرض ومن عليها هو كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يدية ولا من خلفه ، هو المصدر والمنهج الوحيد للتشريع- المحفوظ من التحريف وتدخل البشر- وهو بمثابه اومر الهية الى البشر في تنظيم وتدبير أمور حياتهم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والروحية وغيرها. فلا ادق ولا أفضل من وصف للصلاة كما جاء في الآية "ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي". فالمفترض من المصلي ان لا يكون فاحشا ولا باغيا ولا ظالما كما ورد في صريح الآية بما لا يدع مجالا للشك والتفسير لا من جانب اللغة ولا المعنى. ولهذا أكد الله تعالى انه يعلم الهدف الحقيقي للمصلي والله يعلم ما تصنعون.
من جهة أخرى ذكرت الصلاة في القران الكريم في مواضع عدة مقرونة بالزكاة ومقرونة بالإنفاق في سبيل الله ونصرة المسكين وليس فرصة للنيل منه قال تعالى "انما المؤمنون الذين ......................."
ونختصر القول ان معنى الصلاة كفريضة الهية تتمثل في مجموعة متكاملة من الاخلاقيات والعبادات تصب كلها في معنى التقوى والخوف من الله وقبول الاخر ان يعيش بجانبك بسلام وامان.
اما الذين يعودون من المساجد مباشرة الى المستأجرين مطالبين بدفع الايجار او الخروج من المنزل ومن يذهب الى المسجد ليسرق ومن يذهب الى المسجد ليسب الناس او ينال منهم سوء او يترصد بهم للقتل ومن يعيش متفاخرا في بيته ولديه جيران لا يملكون لقمة العيش ومن يرقص على انات مريض او محتاج فأرى أنه لا داعي ان يسرف بالماء ليصلي وان يزاحم الناس في المسجد، أرى ان يعيش بعيدا من الناس وان يدعهم في حالهم ويسبب لهم الإحباط واليأس فرحمة الله قريب من المحسنين.





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شمسان دبوان سعيد

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - شمسان دبوان سعيد - مفهوم الصلاة