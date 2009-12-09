

جمشيد ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 13:51

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









الشمولية و عقلية العسر و اليسر

تضع الانظمة الشمولية التي عرفتها البشرية الشيوعية العالمية كما فهمت في الاتحاد السوفيتي السابق على قدم و ساق مع الانظمة العنصرية الدموية كالنازية الالمانية و الارهابية الاسلامية لانها تحتكر الحقيقة المطلقة و لانها تعتبر نفسها الانظمة الوحيدة التي تصلح للانسانية و لكنها اي الشيوعية المثالية كفكرة طبعا بعيدة كل البعد عن الارهاب و الثأر و غيرها من الميزات الدموية التي اشتهرت بها النازية و تشتهر بها الحركات الارهابية الاسلامية.



توفر الحركات الشمولية خاصة في العالم الحاضر المعقد و الملون و المتعدد الاطراف للانسان الساذج موطن او قاعدة ثنائية سياسية مبنية على عقلية الصديق (الربع في العامية العربية العراقية) و العدو و ترى العالم باللونين الابيض و الاسود فقط او تقسمها الى قسمين: الرحمن و الشيطان – المؤمن و الكافر – الخير و الشر – العسر و اليسر.



لهذه العقلية الثنائية البسيطة اسباب نفسية اجتماعية اقتصادية و ثقافية و هي تستند عادة على الطبقات الفقيرة المحرومة من المال و الثقافة و المكانة الاجتماعية و التي تشكو بسببها من مشاكل نفسية. هكذا بدأت جميعها و نجحت لانها بسيطة في فكرتها لا تتطلب التفكير و رؤية اطياف الالوان و الشك. يحتل الاسلام هنا موقع الصدارة لانه لا يثقل كاهل المؤمن بالتفكير و يترك كل شيء لله و تهيأ العربية له الارضية اللغوية بعبارات كثيرة لا تعد و لا تحصى: الله اكبر و اعوذ بالله و الحمدلله و انشاءالله و...... لاتزال عقلية الانسان الشرقي تشكو من عمى الالوان لا ترى الا الابيض و الاسود.

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