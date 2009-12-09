

عادل عطية

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 11:41

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









• في مدرسة الشرطة، يفقد الطالب إنسانيته. وفي بيت الشرطة، يفقدها المواطن!

• نحن نلوم الآخرين؛ لأننا ننظر إليهم، دائماً، بعيوننا!

• لا شيء يجعلنا تعساء؛ سوى يأس عظيم!

• المُحرّض والمنفّذ، إرهابيان، كلاهما يعطي الآخر ما لا يملكه: السماء.. والروح!

• بين الناس فارق، كالفارق بين نجوم السماء، وسماء النجوم!

• الإضطهاد ليس فرضاً إلهياً؛ حتى يمكن قبوله.. لكنه فرضاً بشرياً؛ يتوجب مجابهته!

• المحبة تجتاز الخوف؛ لتعلن عن ذاتها!

• أي ألم أعظم من هذا، أن تبحث عن أشخاص أسأت إليهم؛ لكي تقدم لهم ندمك واعتذاراتك، ولكنك لا تجدهم؛ لأنهم في مكان ما بعيد، ومجهول!

• الدكتاتورية، يسيء إليها: شخص واحد. والديمقراطية، يسيء إليها: شعب بأكمله!

• أصعب فراق، أن يفارقك من تحبهم، وهم أحياء!

• بعض الناس يتعاملون معك، كما يتعامل اللاعب مع كرة القدم.. يركلونك؛ لينتصروا بك!

• لا قيمة لإنسان؛ عندما نرى رسم الفنان، أثمن من رسم الخالق!