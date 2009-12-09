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الأحداث تتكلم (21)


عادل عطية
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 11:41
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


• في مدرسة الشرطة، يفقد الطالب إنسانيته. وفي بيت الشرطة، يفقدها المواطن!
• نحن نلوم الآخرين؛ لأننا ننظر إليهم، دائماً، بعيوننا!
• لا شيء يجعلنا تعساء؛ سوى يأس عظيم!
• المُحرّض والمنفّذ، إرهابيان، كلاهما يعطي الآخر ما لا يملكه: السماء.. والروح!
• بين الناس فارق، كالفارق بين نجوم السماء، وسماء النجوم!
• الإضطهاد ليس فرضاً إلهياً؛ حتى يمكن قبوله.. لكنه فرضاً بشرياً؛ يتوجب مجابهته!
• المحبة تجتاز الخوف؛ لتعلن عن ذاتها!
• أي ألم أعظم من هذا، أن تبحث عن أشخاص أسأت إليهم؛ لكي تقدم لهم ندمك واعتذاراتك، ولكنك لا تجدهم؛ لأنهم في مكان ما بعيد، ومجهول!
• الدكتاتورية، يسيء إليها: شخص واحد. والديمقراطية، يسيء إليها: شعب بأكمله!
• أصعب فراق، أن يفارقك من تحبهم، وهم أحياء!
• بعض الناس يتعاملون معك، كما يتعامل اللاعب مع كرة القدم.. يركلونك؛ لينتصروا بك!
• لا قيمة لإنسان؛ عندما نرى رسم الفنان، أثمن من رسم الخالق!





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عادل عطية

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عادل عطية - الأحداث تتكلم (21)