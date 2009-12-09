

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 09:44

المحور: الادب والفن









حضرتُها ..!

رائد عمر العيدروسي



إطلاقاً , إنّها لا تَتدلّلْ

وَ إنّها لا تُولوِلْ ,

ليسَ هنالكَ من زَلل ,

بالسرعةِ الفائقةِ , وعلى مَهلْ .!

قصيدتي الأخيرةِ , في حُلكةِ الليل

دونما كللٍ او مَلَلْ ,

الى عشيقها

الى حبيبها ,

الى الإعلامِ تَتَسلّلْ ,

قريباً , على مسرحِ الإعلامِ :

مِنْ كُلِّ القيودِ " تَتَحلّلْ ,

قريباً , جداً جداً ...