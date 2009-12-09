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حضرتُها .!!!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 09:44
المحور: الادب والفن
    


حضرتُها ..!
رائد عمر العيدروسي

إطلاقاً , إنّها لا تَتدلّلْ
وَ إنّها لا تُولوِلْ ,
ليسَ هنالكَ من زَلل ,
بالسرعةِ الفائقةِ , وعلى مَهلْ .!
قصيدتي الأخيرةِ , في حُلكةِ الليل
دونما كللٍ او مَلَلْ ,
الى عشيقها
الى حبيبها ,
الى الإعلامِ تَتَسلّلْ ,
قريباً , على مسرحِ الإعلامِ :
مِنْ كُلِّ القيودِ " تَتَحلّلْ ,
قريباً , جداً جداً ...





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - حضرتُها .!!!