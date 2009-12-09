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مش عارفة ..


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 09:43
المحور: الادب والفن
    


مش عارفة
شن هو اللي يبي
أيصير ..
لو شفتك أنا ..
مش عارفة ..
شن هو اللي يبي
أيصير ..
يمكن تشب
أحروب ..
يمكن أتجف
أبحور ..
يمكن أيعم الخير ..
يمكن انجن
أنطير ..
يمكن أنضمك
وانخلي أضلوعك
تنتهي من ضمتي ,
بتكسير ..
ويمكن أنبوسك ..
قلت يمكن ..!
ويمكن انموتك
بوس ..
واللي أيصير
أيصير ..
أصلا أنا ..
مش عارفة ..
لو شفتك أنا ..
شن هو اللي يبي
أيصير ..





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منيرة نصيب

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