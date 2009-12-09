

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 09:42

المحور: الادب والفن











تعذّبني الظنون على يقين

وقلبي لا يقرّ ولا ينام

لان شلّ اللسان لكثر نطق

فمن عينيّ ينبجس الكلام

ولو قدّمت ما قدّمت يوماً

قرابيناً تنكّرت الّلئام

يزاحم بعضها بعضاً بدنيا

لها حشر ولو فُلّ الزحام

وكلّ رذيلة في النفس تنضو

فلا ستراً ولو ستر الكرام

ولا عيشاً يدوم لكلّ نفس

غداً ام بعد يدركه الحمام

وهل ارض تموت بها الدوالي

ويعفيها مع البرق الغمام

وما افق يحلّق في ذراه

عقاب راح يخرقه الجذام

خيول الشمس صهوتها النجوم

وخيل الطين يعلوها الركام

كأنّي يا (حذام) بكلّ عصر

أرى الاعناق يضربها الحسام

إذا خسف الزمان بلاعنيه

رأينا المجد حلّ به الفطام

وعاف مسوخنا الاحياء موتا

ليلبس جلد موتاها السخام

كأنّا اخوة الكهف اعتكفنا

وهل لجمت فم الخيل اللجام

ضربنا الطوق في شرق وغرب

ومن وقع يشبّ لها الضرام

كأنّ الأرض تجلس تحت عرش

لنا قدم على عرش يقام

وظهر الأرض كان لنا جواداً

وبطن الأرض ضاق بها الحزام

تقحّمها الأوائل يوم شدّوا

سروج الشمس فأتلق النظام

ينام الموت في جنبي رجال

أذا لاحت حمائمه أقاموا

بأرض لا يفرّ الموت عنها

ولو زالت عن الأرض السنام