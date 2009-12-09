أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صادق العلي - العربي المسلم في امريكا ... مواطن بلا حقوق !.





اخر الافلام











المزيد.....

العربي المسلم في امريكا ... مواطن بلا حقوق !.


صادق العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 09:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


من الغريب ان يصدق العرب المسلمين انهم يمتلكون حقوق المواطنة في الولايات المتحدة الامريكية , وانهم في تصديقهم هذا يعتمدون على اوراق الجنسية التي تمنحها لهم المحكمة , مع بعضا ً من مواد الدستور الامريكي بهذا الخصوص , وبالتالي ينتظرون او يتوقعون ان يحصلون على ذات الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين الاخرين .
هذه مغالطة كبيرة بل هي من اكبر المغالطات التي يوهم العربي المسلم نفسه بها !, لان القانون الذي منحه تلك الاوراق لا يستطيع ان منحه الشعور بالمساواة مع الاخرين , او على اقل تقدير لا يُجبر الاخرين على ان يتقبلوه او ان يتعاملوا معه بالمساواة معهم لاسباب كثيرة منها :
العربي المسلم رهن الاعتقال باي لحظة يُقررها الاخر ( الاخر هنا رجل امن او موظف حكومة او اي شخص اخر يدعي بأنه يشعر بالتهديد بوجود هذا المسلم )!.
العربي المسلم مُهدد بالطرد او الابعاد من امريكا , في حين يجب محاكمته اذا كان مذنبا ً او اذا ثبت تورطه بجريمة ما كونه يحمل الجنسية الامريكية !.
العربي المسلم لا يمتلك الحق بالحديث او بالكتابة الصحافية بحرية كاملة عن الموضوعات التالية :
1- الامن القومي الامريكي !.
2 - الصراع الفلسطيني الاسرائيلي !.
3- مصادر تمويل الارهاب ونشأته وتسليحه !.
العربي المسلم مصدر ازعاج بالنسبة للاجهزة الامنية وبحسب القانون , لذلك يكون التركيز عليه من حيث التفتيش والتأخير ,هذه الحالة اصبحت من المسلمات بالنسبة للاجهزة الامنية وللمسلمين !.
العربي المسلم مُجبر ان يبرر افعاله واقواله حتى وان كانت احاديث عائلية !.
العربي المسلم المواطن الامريكي الوحيد من بين العرقيات والاثنيات الذي يسمع الاتهامات في كل الاوقات ومن قبل الجميع حتى من قبل الحكومة بدون اي ذنب .
ستطول قائمة الممنوعات لدرجة تجعلنا نُقارن بين العيش في امريكا بكل هذه الممنوعات مع السكوت المطبق ازاءها والقبول بها على انها ضريبة وجودهم في هذا المجتمع , او العودة للوطن الام الذي لم يستوعبهم ولم يجدوا فيه غير الموت !, ثم ان بعضا ً من ابناء جلدتهم ممن يعيشون في الوطن يصرحون بأن الذين يعيشون في الغرب اصبحوا خونة , بعدما تعاون البعض منهم مع المحتل , على ذلك فأن العربي المسلم امام اشكاليات كثيرة وكبيرة منها :
الاشكالية الاولى :
اما ان يتجاهلوا كل هذا وان يعيشوا في امريكا ولكن بنفس عربي , بمعنى ان يخلقوا مجتمعا ً عربيا ً مُصغرا ً وان لا يندمجوا بالمجتمع الامريكي كما الجاليات الاخرى , ايضا ً ان لا يتفاعلوا مع المناسبات الامريكية والاحداث الكبيرة منها والصغيرة , بل لا يشاهدوا القنوات الامريكية ولا يتابعوا الاخبار , ولا يعرفوا اسماء القنوات الفضائية الامريكية !, هم منفصلون تماما ً عن المجتمع الامريكي طالما نبذهم المجتمع الامريكي , وعلى ما اعتقد هذه الحالة موجودة في اغلب الدول الغربية التي يتعرص فيها العربي المسلم الى ذات المضايقات, الاسوء انهم لا يتعلمون حتى اللغة بوصفها اداة تواصل مع الاخر , اما الطبقة المتعلمة منهم او التي تهتم بالشأن المعرفي او الادبي والفني فيجب عليهم الا يفكروا بأبعد من مشروعهم الادبي او الفني , لان فرصة وصولهم الى ما يطمحون مرتبط دائما بمواقفهم من قضايا بلدانهم , بمعنى ليس مهما ً الابداع او التميز ولكن المهم هنا هو درجة تقبله للديموقراطية الاسرائيلية وحربها المقدسة ضد العرب المتخلفين الهمج الرعاع .
الاشكالية الثانية :
لم يعد قانون الادلة السرية سريا ً !, او ان الحديث عنه معيبا ً كونه انتهاك لحقوق الانسان , بل اصبح قانونا ً علنيا ً , يفتخر الجميع بتطبيقه على العربي المسلم , صعودا ً او نزولا ً من والى الرئيس الامريكي ترامب الى ابسط مواطن امريكي ابيض في الشارع , لان القانون تحول الى ادانة او اتهام او التشكيك الفردي فقط وانما ادانة مجتمع بأكمله !, جراء افعال يدعي الاعلام الامريكي انها ارهابية !, او يدعي بأن المسلمين قاموا بها !, ناهيك عن تناول هذا الاعلام لدينهم ويتناولهم بأسوء الاحاديث بدعوى حرية الصحافة .
الاشكالية الثالثة :
حصول العربي المسلم على الجنسية الامريكية لا تعني بالضرورة مطالبة الحكومة الامريكية به اذا ما تعرض للمضايقة في اي دولة اخرى , بدليل ان الامريكي من اصل عراقي لا يدخل بعض الدول العربية الا بحصوله على فيزا دخول رغم استخدامه جواز امريكي , على عكس الامريكي الابيض , حتى الذين ولدوا وترعرعوا ودرسوا هنا في امريكا يدركون جيدا ً انهم لا يمكنهم الحصول على بعض الوظائف لانها محجوزة للمواطنين الاخرين .

صادق العلي - ديترويت





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
صادق العلي

إجمالي القراءات: 69,759
المقالات المنشورة: 32
- محاولة تبسيط قصيدة النثر
- الراقصة والمحمداوي ومستقبل الصحافة العراقية
- تجمعت الجماهير ... هتفت الجماهير ... سيقت الجماهير للموت .
- المسلمون ومعسكرات الاعتقال قبل طردهم من امريكا !.
- ما يجري في العراق امر طبيعي
- دونالد ترامب ... رئيس بلا مهارات لمرحلة بلا ملامح
- العقوبات الجسدية في الدين الابراهيمي .
- علي حداد ... ان تعيش المآساة ... ان تنقلها .
- النصوص الثانية في الدين الابراهيمي
- داعش صديقة الجميع وعدوة الجميع
- الارتقاء بالذات لارتباطها بالمقدس
- الجعفري والقنصل العراقي في ديترويت وشلة والمتملقين
- الحروب الشيعية السنية والغلبة لل ....... ؟!.
- بين المكتبات العامة ودور العبادة
- تخلف القنصل والقنصلية العراقية في ديترويت من جديد
- الى اقصاه
- كيف لرجال الدين مكافحة الارهاب ؟؟؟
- نتوء يشمخ
- الالحاد الطائفي
- كارل ماركس مؤمن ككل المؤمنين

المزيد.....


أخبار عامة
- محاميه: -تسميم- معارض لبوتين للمرة الثانية ووضعه حرج
- فرنسا - مصدر في الشرطة: عسكري يطلق النار على رجل حاول الاعتد ...
- العلماء يكتشفون أن أقدم سلف للإنسان يشبه كائنا بشعا
- مجهولون يهاجمون مسجدا في مونتريال الكندية
- أزمات المنطقة والعلاقات مع إيران في صلب مشاورات بوغدانوف في ...
- دخول اتفاقات أستانا حول سوريا حيز التنفيذ
- محكمة سنغافورية تصدر حكما قاسيا بحق دبلوماسي سعودي في قضية ت ...
- جندي فرنسي يطلق النار على مهاجم يحمل سكينا حاول دخول متحف ال ...
- ووريرز يهزم كليبرز مجددا وإنجاز تاريخي لبوبوفيتش
- في ساحات القدس.. جداريات بريشة أطفال

المزيد.....
كتب ودراسات
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صادق العلي - العربي المسلم في امريكا ... مواطن بلا حقوق !.