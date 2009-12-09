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متي ستطير الحمامات فوق سمائنا العربية


ياسر توفيق عبدربه
الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 23:50
المحور: الادب والفن
    


متى ستطير الحمامات فوق سمائنا العربية؟

حينما يعلنون من على منابرهم....
أن الحمامات لن تُختتن....
أن الأفكار لن تزدرى.....
أن الله على الأرض....
وعلى المشترى..
أن الحياة لاتباع...
ولاتشترى...
أن أجساد الحمامات.... ملكهن
وليست ماملكت أيماننا....
حينما.....
لايصطادون الفراشات....
ولاينعتون بعضهم البعض...
بالأعضاء التناسلية للأمهات....
حينما يدعوننا إلى عشق أجسادنا...
وإلى إحترام الذات....
حينما لايعتبروا النساء....
شهوات وملذات.....

حينها..... ستطير الحمامات....
فوق سمائنا العربية...





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ياسر توفيق عبدربه - متي ستطير الحمامات فوق سمائنا العربية