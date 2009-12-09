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ساكنين في قلبي


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 23:23
المحور: الادب والفن
    


أشتقت الى أصدقائي
الى عائلتي
وأقربائي
أشتقت الى Hull
الممتلئة بها أجوائي
مشتاق لعيني حبيبتي
لشعرٍ بلون الحناء
قد تأسى الدنيا لأمري
وتشرق الشموس في سمائي
فألتقي أصحاب الروح
تنفجر ينابيع الفرح في صحرائي
وأقبل يدي أبي
وعيون أخوتي وأخواتي
وتسعد ثانيةً أثنائي
وأسامر العم والخال
والقريب
تسري الضحكة في أحشائي
وأعود أقبل مناة
ألإلهة في عالي الفضاء
أنه ألأمل يبقيني حياً
وألأمل يغذي روح ألأحياء
ألى أن ألتقيكم جميعاً
ستبقون في القلب
يا أحبائي





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - ساكنين في قلبي