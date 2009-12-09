

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 23:23

المحور: الادب والفن









أشتقت الى أصدقائي

الى عائلتي

وأقربائي

أشتقت الى Hull

الممتلئة بها أجوائي

مشتاق لعيني حبيبتي

لشعرٍ بلون الحناء

قد تأسى الدنيا لأمري

وتشرق الشموس في سمائي

فألتقي أصحاب الروح

تنفجر ينابيع الفرح في صحرائي

وأقبل يدي أبي

وعيون أخوتي وأخواتي

وتسعد ثانيةً أثنائي

وأسامر العم والخال

والقريب

تسري الضحكة في أحشائي

وأعود أقبل مناة

ألإلهة في عالي الفضاء

أنه ألأمل يبقيني حياً

وألأمل يغذي روح ألأحياء

ألى أن ألتقيكم جميعاً

ستبقون في القلب

يا أحبائي