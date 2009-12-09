

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 23:22

المحور: الادب والفن









** باءات اللغة العربية





الباء /الحرف الثاني من حروف اللغة العربية (الأبجدية والهِجائية) وهو بمفرده يأتي قبل الاسماء حرف جر ..

أهل اللغة يطلقون على حروف الجر حروفَ المعاني

وذلك من خلال ورودها في سياقات تدل على معاني مختلفة ومتعددة .

وقد ذكر ابن هشام النحوي : أن حرف (الباء) في اللغة (العربية ) يفيد أربعة عشر معنى، وذكر لمعظمها شاهداً أو شاهدين من القرآن الكريم

ولأهمية الموضوع حاولت تبسيط هذه المعاني للاطلاع والفائدة لمن يهمه الأمر

وأعتقد أن هناك أكثر من هذا العدد كما سنرى



ومن استعمالاته العديدة :-



1)باء الجر ((الإلصاق)): وكان سيبويه يرى هذا المعنى أصليا في الباء.

أمسكتُ بالغلام

2)باء الاستعانة ((الاعتمال)) : وهي الداخلة على آلة الفعل مثل :كتبت بالقلمِ

ومنها قوله تعالى: {بسم الله}

"الباء في {بسم الله} للاستعانة"، وتقدير الكلام: أقرأ أو أتلو مستعيناً بـ {بسم الله}.

3)باء المُصاحَبة : اذهبْ بِسلام

ونظير هذا قوله عز وجل: {ادخلوها بسلام آمنين} ، أي:

ادخلوا الجنة مصحوبين بالسلامة

4)باء الظرفية : سار بالليــــل

ونحوه قوله تعالى: {إلا آل لوط نجيناهم بسحر } ، أي:

في وقت السَّحَر.

5)باء البدل والعوض أو المقابلة : باع الكفرَ بالإيمان

وهي الداخلة على الأعواض

ففي قوله سبحانه: { الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}

(الباء) هنا : باء المقابلة والمعاوضة ، والتقدير: الحر مأخوذ بالحر

6)باء التعدية : وتسمى باء النقل أيضاً مثل ذهبتُ بـــه الى البيت..

ومنها قوله تعالى: {ذهب الله بنورهم}

يقول ابن حيان انها للتعدية

7)باء القَسَم : باللــــــــــــهِ

8)باء السببية : وهي التي ترتب أمراً على آخر. أي يعيد اليه السبب

لقيتُ بفلان الأهوال.

ومنه قوله عز وجل: {فكلا أخذنا بذنبه} ، أي:

عاقبناهم بإرسال الريح، والأخذ بالصيحة، والخسف،

9)باء التوكيد : وهي الزائدة في خبر كان المنفية ماضيةٌ لفظا أو معنى

وفي خبر ليس وما العاملة عمل ليس

(وما الله بغافل عما تعملون)

وفي فاعل (أفعلْ) للتعجب : أنعم بمحمد

وفي التوكيد بالنفس والعين ،

وفي مفعول وفاعل (كفى) المتعدية الى واحد, (وكفى بربّك وكيلا)

وفي المبتدأ سماعا نحو : (بِحَسْبِكَ درهم) .

وبعد (إذا) الفجائية قياسا نحو (خرجتُ فإذا بــزيد في الطريق) .

وفي الحال المنفي عاملُها :( فما رجعتُ بِخائب)



10)باء الزيادة : كما تقول أخذت بزمام الناقة / أو كما قال الشاعر : سُودُ المحاجِرِ لا يَقرَأنَ بالسُّوَرِ , أي لا يقرأن السُّوَر..

11)باء التبعيض : نحو (امسحوا بـــرؤوسكم).أي بعضا منه.

وقوله عز وجل: {عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا}

فـ (الباء) هنا بمعنى (من)، أي: من بعضها.

12)باء الداخلة على نفس المخبر : لقيتُ بــزيد كريماً.

13)باء الواقعة موقع ((عن)) : كقوله سبحانه: {فاسأل به خبيرا} ، المعنى: فاسأل عنه.

و قوله تعالى: {سأل سائل بعذاب واقع} أي: عن عذاب واقع.

14)باء الواقعة موقع ((مِن)) : عينا يشرب بــــها عبادُ الله.

15)باء الواقعة موقع ((في)) : ما بكاؤُك بــالأطلال.

16)باء الواقعة موقع ((على)) : كما قال الشاعر( أَربٌّ يبولُ الثعلبان بـــرأسه).

17)باء الواقعة بمعنى ((حيث)) : أنت بــالمجرِّبِ (أي حيث التجريب).

18) باء الواقعة موقع ((إلى)): ويسمونها باء الغاية

كما في قوله تعالى :{وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن}

قال أبو حيان: "و{أحسن} أصله أن يتعدى بـ (إلى).

))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((