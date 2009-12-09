

وليد الأسطل

الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 15:54

المحور: الادب والفن









في البُعدِ أَجْمَلْ



نَسِيتُ فِيكِ

ما يَعِيبْ

ذَكَرْتُ فِيكِ

مَنْ بِلُقْيانَا يَغِيبْ

أَرَاكِ أجْمَلَ

ممّا كُنتِ عليه

أراكِ أَجمَلَ

ممّا أنتِ عليه

مَنَحَكِ الجمالُ

منَ الجَمَالِ

ما لَدَيهْ

و الكَمَالُ

ما في يَدَيهْ

سَلَبَ هواكِ

الفؤادَ لُبَّهْ

فَكَيفَ يرى العُيُوبَ

مَنْ فَقَدَ لُبَّهْ

و أَلْبَسَ النَّأْيُ

خَطاياكِ ثَوبَهْ

وَ ثَوبُ النَّأْيِ

للأخطاءِ تَوْبَةْ

وَ أهدى الحاضِرَ

المُبْصِرَ عَيْبَهْ

فاِسْتَحالَ أعمى

فَعَيْبُ الأَمْسِ

يَسْكُنُ عَيْنَهْ

فَابْقي بعيدَة

كَيْ تَظَلّي ذكرى

تزدادُ حُسْناً

معَ كُلِّ أَوْبَةْ.

