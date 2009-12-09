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في البُعدِ أَجْمَلْ


وليد الأسطل
الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 15:54
المحور: الادب والفن
    


في البُعدِ أَجْمَلْ

نَسِيتُ فِيكِ
ما يَعِيبْ
ذَكَرْتُ فِيكِ
مَنْ بِلُقْيانَا يَغِيبْ
أَرَاكِ أجْمَلَ
ممّا كُنتِ عليه
أراكِ أَجمَلَ
ممّا أنتِ عليه
مَنَحَكِ الجمالُ
منَ الجَمَالِ
ما لَدَيهْ
و الكَمَالُ
ما في يَدَيهْ
سَلَبَ هواكِ
الفؤادَ لُبَّهْ
فَكَيفَ يرى العُيُوبَ
مَنْ فَقَدَ لُبَّهْ
و أَلْبَسَ النَّأْيُ
خَطاياكِ ثَوبَهْ
وَ ثَوبُ النَّأْيِ
للأخطاءِ تَوْبَةْ
وَ أهدى الحاضِرَ
المُبْصِرَ عَيْبَهْ
فاِسْتَحالَ أعمى
فَعَيْبُ الأَمْسِ
يَسْكُنُ عَيْنَهْ
فَابْقي بعيدَة
كَيْ تَظَلّي ذكرى
تزدادُ حُسْناً
معَ كُلِّ أَوْبَةْ.





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وليد الأسطل

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد الأسطل - في البُعدِ أَجْمَلْ