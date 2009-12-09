

عبد العزيز الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 15:54

المحور: الادب والفن









الشعر مرة ومرتين





كل لحظة من تدفق الزمن في حياتنا وخارجها ...وكل بقعة من المكان هنا أو في السماوات السابعة

هي مسرح للتجربة الإنسانية ...الوجودية

وليس غير الشاعر معبرا عنها ..... بالخلق اللغوي... وأستنتاج الحكمة في تلافيف الجمال المتحرك بين طيتي الزمان والمكان.... الشعر تواصل .... انه البديل للغناء والرقص والرسم والعمارة والدين والفلسفة... انه جوهر ومعنى وليس....

عبث وتحليق وراء الدخان



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