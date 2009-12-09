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لعمق جهاتكِ وجهي...


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 15:53
المحور: الادب والفن
    


أرفضُ أن أسميكِ شمالا
أو جنوباً
شرقاً لستِ أنتِ
ولا غربا،
كأن أنتِ السمات تدور
وعصري الحزين
ومثقال ذرة خيرا يرى.
" سهيل أنطفا "
ومالت بيّ إلى لذة الكفر
إطراقتي
وغادرتني الروايات متوعكة
وهرولتُ نحوكِ
أنقذيني لا أعبدُ سوى موسيقاكِ
لا أقابل فيكِ سوى امتلاء ملامحنا
ولا أدرك سوى وحشتي.
كل ما حولي يدور
كل ما حولي يخطف البصر
كل المجالات راعشة.
مدي لي يداً
بعض توليفة،
شيء من موسيقاي فيكِ
تعيد توازن الواجهات.





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يعقوب زامل الربيعي

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