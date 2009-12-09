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الصمت خطيئة اللغة


عزة رجب
الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 04:05
المحور: الادب والفن
    


اللغةُ خطيئةٌ في يدي
حين لا تُعبِّر دياجير العتمة
عن طول سافانا الظلام
وكذب المعاني المُختصرة
في إيجاز ضيق :
أقراصُ منع الحمل لمنع الأمومة
أقراصُ التنويم لمنع التذكر
الأقراصِ المهدئة لمنع التعبير
تعويذاتٌ باطلة لهرمونات الصبر
أفكارٌ مبتورة
لسياسيين تخرجوا من محو الأمية
و أنا المواطن ...
صاحب الحقوق المحفوظة
من طابور الخبز
إلى طابور المقبرة ....

اللغةُ ، ليست اللامعنى ، اللاشيء
للفراغ والتسكع في حانة
للسيجارة والقلب الذي يدخن العراء
للفكرة المشنوقة والسقف المعلق
لأفيونات إطالة عمر الفقر
و اختصار الآدمية
في رصاصة توردت وجنتيها
من الدم ....!

اللغة ، فلسفة الأرحام المعلقة ، الغيوم
حبلُ مشيمة الوجود
الأجنةُ التي تقطع سرة الظلام
من بطن الشمس ...
مثل فوهَّة جرح مُعالج بالملح
أو مبتور من مقطع في رواية
سوداوية ...

اللغةُ ليست معطوبة
من بندول الأزمنة
والأفعال المُخصَّبة
بجينات الفرسان لا الحكام
مثل الليل والبيداء لأبي الطيب
مثل لوركا والرصاصة في صدره
مثل أراك عصي الدمع
حين لا تتخلى عن الصبر ...

اللغة حلمٌ جميلٌ
وطنٌ يحبك
يقول لك صباح الخير ....
تستجيب له أدوات التعريف والإعراب
بعد فاصلة عذاب طويلة
يكتبك نقطةً في آخر قطعة الإملاء .
أو تعجبا حين تبكي !
و استفهاما كبيرا حين تثور .....؟





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عزة رجب

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