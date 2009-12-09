

نزار طالب عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 04:00

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الأرهأاب سيستمر -- أُنظر لم يقل ، ترامب ، ألأرهاب أنتهى ، بل قال داعش انتهى -- ستتعدد ألأسماء ، تاريخ ذلك قريب ومعروف ، وكلما تمزق قناع أبدلوه بآخر ، كما أبدلوا هيلاري كلنتون ، التي تمزق قناعها في صناعة ودعم ألأرهاب ، بدونالد ترامب ، والذي سيكون مأكولا مذموما من قبل طبقته التي وضعته كماشة نار أو مكنسة لتنظيف البيت ألأمريكي مما يعتبرونه أزبال ألألتزامات تجاه ألآخرين ، عدا لألتزام بالنهب والسلب . ترامب خدعة صغيرة جديدة ، فالأمبراطورية عارية تماما رغم " ملابس ألأمبراطور الجديدة " ، أمبراطورية ألأرهاب المعولم ----- تعددت ألأسماء والأرهاب واحد , ألأرهاب هنا ليس قرارا مزاجيا ، ذاتيا ، عاطفيا ساديا فقط ، بل أملته ظروف موضوعية أقتصادية . الديدان ألأرهابية للملكية الخاصة ، ورثة النظام الرأسمالي الميت ، أنبثقت من جثة هذا النظام ، وراحت تتغذى على جثته المتعفنة . النظام ألأجتماعي الميت هو كالنظام البيولوجي (الجسم العضوي الحي ) الميت . موت الجسم البيولوجي قد يكون سببه عطب جزء أو أكثر من أجزاءه ، ,,ولكن ليس كل أجزاءه حتى في حالة الشيخوخة ، كذلك الجسم ألأجتماعي .-----وفي حالة النظام الرأسمالي الذي يتكون من طبقتين رئيسيتين ( طبقة ألأثرياء مالكي وسائل ألأنتاج - حاليا وسائل ألإرهاب + الطبقة المفقرة التي لاتملك والتي يمارس بها وضدها ألأرهاب) فأن موت الطبقة المالكة (حدوث الخسائر أو أنعدام أو انخفاض ألأرباح في ألأقتصاد السلعي الى أدنى مستوى عرفه تاريخ هذه الطبقة ، وأكرر ألأقتصاد السلعي لأنه هو وحده يعرف النظام الرأسمالي ، في المنافسة الحرة كان أو فيما بعد ألأحتكار ) ، يعني موت الطبقة ألأُخرى لأنهما في نظام - جسم اجتماعي واحد . ألأجزاء الحية في الجسم العضوي لاتستطيع الخروج منه وتشكيل جسم عضوي جديد ( أنها فقط تعبر بأختلاجات وتشنجات ورفسات عن بقائها حية رافضة الموت ، دون جدوى ) ، لكن في الجسم ألأجتماعي يمكن للأجزاء الحية ألأنتفاض والثورة والخروج على هذه ألأجزاء الميتة وتشكيل نظام أجتماعي جديد يتجاوز النظام القديم -الميت .

