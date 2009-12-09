أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - نزار طالب عبد الكريم - الخداع النقي





اخر الافلام











المزيد.....

الخداع النقي


نزار طالب عبد الكريم
الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 04:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الأرهأاب سيستمر -- أُنظر لم يقل ، ترامب ، ألأرهاب أنتهى ، بل قال داعش انتهى -- ستتعدد ألأسماء ، تاريخ ذلك قريب ومعروف ، وكلما تمزق قناع أبدلوه بآخر ، كما أبدلوا هيلاري كلنتون ، التي تمزق قناعها في صناعة ودعم ألأرهاب ، بدونالد ترامب ، والذي سيكون مأكولا مذموما من قبل طبقته التي وضعته كماشة نار أو مكنسة لتنظيف البيت ألأمريكي مما يعتبرونه أزبال ألألتزامات تجاه ألآخرين ، عدا لألتزام بالنهب والسلب . ترامب خدعة صغيرة جديدة ، فالأمبراطورية عارية تماما رغم " ملابس ألأمبراطور الجديدة " ، أمبراطورية ألأرهاب المعولم ----- تعددت ألأسماء والأرهاب واحد , ألأرهاب هنا ليس قرارا مزاجيا ، ذاتيا ، عاطفيا ساديا فقط ، بل أملته ظروف موضوعية أقتصادية . الديدان ألأرهابية للملكية الخاصة ، ورثة النظام الرأسمالي الميت ، أنبثقت من جثة هذا النظام ، وراحت تتغذى على جثته المتعفنة . النظام ألأجتماعي الميت هو كالنظام البيولوجي (الجسم العضوي الحي ) الميت . موت الجسم البيولوجي قد يكون سببه عطب جزء أو أكثر من أجزاءه ، ,,ولكن ليس كل أجزاءه حتى في حالة الشيخوخة ، كذلك الجسم ألأجتماعي .-----وفي حالة النظام الرأسمالي الذي يتكون من طبقتين رئيسيتين ( طبقة ألأثرياء مالكي وسائل ألأنتاج - حاليا وسائل ألإرهاب + الطبقة المفقرة التي لاتملك والتي يمارس بها وضدها ألأرهاب) فأن موت الطبقة المالكة (حدوث الخسائر أو أنعدام أو انخفاض ألأرباح في ألأقتصاد السلعي الى أدنى مستوى عرفه تاريخ هذه الطبقة ، وأكرر ألأقتصاد السلعي لأنه هو وحده يعرف النظام الرأسمالي ، في المنافسة الحرة كان أو فيما بعد ألأحتكار ) ، يعني موت الطبقة ألأُخرى لأنهما في نظام - جسم اجتماعي واحد . ألأجزاء الحية في الجسم العضوي لاتستطيع الخروج منه وتشكيل جسم عضوي جديد ( أنها فقط تعبر بأختلاجات وتشنجات ورفسات عن بقائها حية رافضة الموت ، دون جدوى ) ، لكن في الجسم ألأجتماعي يمكن للأجزاء الحية ألأنتفاض والثورة والخروج على هذه ألأجزاء الميتة وتشكيل نظام أجتماعي جديد يتجاوز النظام القديم -الميت .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
نزار طالب عبد الكريم

إجمالي القراءات: 8,166
المقالات المنشورة: 15
- الدولة والطبقة
- العلاقة بين البصر والبصيرة
- قشور
- هل يصلح ترامب ما أفسده الدهر
- اطلق كمونك الثوري
- كان الدولار اخضرا
- فقط نحاول
- بغ بومب
- الدمدولار
- الى كان ياما كان
- لماذا خطف فريق من الاسلاميين قيادة الأحتجاجات في العراق
- من يسمع ---ألأجراس تُقرع
- جيفارا
- يونان حذاري

المزيد.....


أخبار عامة
- السويدي -لارس لاجرباك- مدربا جديدا لمنتخب النرويج
- وفاة اتيان تشيسيكيدي المعارض البارز في الكونغو الديمقراطية
- -السد العالي-.. هل يقود الحضري الفراعنة للكأس الثامنة؟ (فيدي ...
- وفاة اتيان تشيسيكيدي المعارض البارز في الكونغو الديمقراطية
- مانشستر سيتي يقسو على وست هام في البريمير ليغ
- سجناء يحتجزون رهائن في سجن بديلاوير
- ابين..وسط مخاوف من سيطرة القاعدة على لودر قوات حكومية تنسحب ...
- روما يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس إيطاليا
- تأهل سهل لسان جيرمان وصعب لموناكو بكأس فرنسا
- المان سيتي يرتقي واليونايتد يواصل النزيف

المزيد.....
كتب ودراسات
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - نزار طالب عبد الكريم - الخداع النقي