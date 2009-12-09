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يا أيها العالم أعرّنا الاهتمام ..!


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 02:08
المحور: الادب والفن
    


يا أيها العالم ..
أعرّنا الاهتمام ..
أنحنيّ لأجلنا ..
أمنح شعبنا الثائر ,
احترام ..
بعض الاحترام ..
ثرنا أخيرا
كما ترى ,
ثرنا بشق
الأنفس ,
بعد نحو أربعين
هجرة ,
وميتة ,
وعام ..
ألم ترى قتلاّنا
وهم يخرجون
ألسنتهم لك ..
في شريط
أخبارك السفلي ؟
ألم تبتسم مذيعاتك
الحسناوات ,
لشظايا أطفالنا
في آخر الأخبار ؟
ألم تسكب بدمائنا ..
الصلبة ,
ألف خطبة نارية
بأذاننا ,
المحشوة بأصوات
الرصاص ,
والحطام ؟
ألم تكرر بابتهاج
نادرا ..
أنه انتصار
أنه انتصار
أنه انتصار ؟
يا أيها العالم ..
صفق ..
صفق ..
صفق ..
ثم أعدّ التصفيق بقوة ..
واقترب ,
لنهمس
لك ..
أننا قد أبدلّنا للتو
حمارا
بحمار ..





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منيرة نصيب

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - يا أيها العالم أعرّنا الاهتمام ..!