

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 02:08

المحور: الادب والفن









يا أيها العالم ..

أعرّنا الاهتمام ..

أنحنيّ لأجلنا ..

أمنح شعبنا الثائر ,

احترام ..

بعض الاحترام ..

ثرنا أخيرا

كما ترى ,

ثرنا بشق

الأنفس ,

بعد نحو أربعين

هجرة ,

وميتة ,

وعام ..

ألم ترى قتلاّنا

وهم يخرجون

ألسنتهم لك ..

في شريط

أخبارك السفلي ؟

ألم تبتسم مذيعاتك

الحسناوات ,

لشظايا أطفالنا

في آخر الأخبار ؟

ألم تسكب بدمائنا ..

الصلبة ,

ألف خطبة نارية

بأذاننا ,

المحشوة بأصوات

الرصاص ,

والحطام ؟

ألم تكرر بابتهاج

نادرا ..

أنه انتصار

أنه انتصار

أنه انتصار ؟

يا أيها العالم ..

صفق ..

صفق ..

صفق ..

ثم أعدّ التصفيق بقوة ..

واقترب ,

لنهمس

لك ..

أننا قد أبدلّنا للتو

حمارا

بحمار ..