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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - اسحق قومي - الولادة الإبداعية ، وطول القصيدة العامودية ، العصرية.
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الولادة الإبداعية ، وطول القصيدة العامودية ، العصرية.
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - اسحق قومي - الولادة الإبداعية ، وطول القصيدة العامودية ، العصرية.
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