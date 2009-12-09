

رائد الحواري

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 23:49

المحور: الادب والفن









الاضطراب والغضب في قصيدة

"سفر سفر"

معين بسيسو

اعتقد أن آخر ما كتبه الشاعر هذه القصيدة، وهي قصيدة نارية، كتبت عن حصار وصمود بيروت، عن صمود قوات الثورة الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية في وجه اعتى قوة حربية في الشرق الأوسط، كتبت عن تخاذل النظام الرسمي العربي والتيار الديني المتعاون معه، كتبت عن حالة القهر والألم الذي يشعر به المحاصر، كتبت عن الغضب الكامن في نفوس الأحرار والنبلاء، الذي يتألمون لحصار الوطن والفئة القليلة الصامدة، التي فضلت أن تموت واقفة على أن ترفع الراية البيضاء.

القصيدة بكل المقاييس تمثل حالة القهر والغضب والحنق على كل ما هو موجود، غضب على التخاذل والتآمر الذي وقع أثناء الحصار، عن الغضب من أولئك الذي "يدعون لأندلس إذا ما حوصرت حليب" وغضب على من تشفى ببيروت وهي تحترق، وقال عنها: "هذا لأن الفسق والفجور فيها وصل عنان السماء"، وتجاهل أنها كانت آخر الحصون الثورية، وآخر الأصوات المتحررة، وهي من استطاعت أن تكون أما وحاضنة لكل معارض/مطارد/مطلوب/متمرد على النظام الرسمي العربي، لهذا كان الشاعر يتحدث بانفعال وتوتر مما انعكس على لغة القصيدة، وعلى جماليتها، فهي قصيدة تمثل حالة الانفعال والقهر والغضب.

سنحاول توضيح هذا الغضب من خلال الاستشهاد بالقصيدة، هناك مجموعة من الالفاظ تكررت في القصيدة كما هو الحال في قول الشاعر:

"سفر سفر، وتر وتر، زمن زمن، زبد زبد، شجرا شجر/ لا، لا، لا، لا، لا، نعم. لا. لا. نعم، هم العسس، هم العسس، مطر مطر" فثنائية الالفاظ تعبر عن حالة من التوتر عند الشاعر ولهذا كررها، تأكيدا على منه على الحالة الصعبة التي يمر فيها.

ونجد هناك ثنائية أخرى في القصيدة لكنها قدمت بشكل مغاير مثل:

"تحيا الكتابة تحيا الرقابة، سكين هو القنديل سكين إذا اشتعل الفتيل، الليل مر الحبر مر الليل مر، وانكسرت على المرايا وانفجرت على المرايا، وأين غزالة العرب؟ وأين يمامة العرب؟ ورمح الدولة العربي؟ وشمس الدولة العربي الكتاب الأخضر العربي؟" كل هذا يؤكد حالة الغضب عند الشاعر، ونجد أيضا صورة أخرى لهذا القهر من خلال مقاطع تشير إلى حالة عدم الاتزان والتوتر عند الشاعر فيقول:

"موج يعبئ بالنوارس

لي مسدس

طلقة في القلب

نورس

يا زمان الماء

سكين هو القنديل

سكين

إذا اشتعل الفتيل

دمي يسيل

جبريل يا جبريل

يا جبريل

لا وطن ولا تنزيل

شجر على الأمواج

اشرعة الرحيل.

...

تفاحة مثقوبة بفراشة

وفراشة مثقوبة

برصاصة

ورصاصة مثقوبة

بجرادة

...

وفي دمي تمشي يداي

أمش تخبيني يداي

أمشي وتسبقني يداي

أمشي وتتبعني يداي

أمشي وتكتبني يداي

أمشي وتقرأني يداي

أمشي وتذبحني يداي.

...

من أنا؟ القرمطي؟ البرمكي؟ القرطبي؟ الليلكي؟ الزئبقي؟ الدائري؟ اللولبي؟ الأمريكي؟ السوفيتي؟

...

من البطل؟

ولا بطل

وعصر نصفه حطب

وعصر نصفة لهب.

..

لم تكن عذراء نخلتكم

ولا عذراء مريمكم

فلا بيضاء صنائكم

ولا خضراء مرابعكم

ولا سوداء مواقعكم

ولا حمراء مواضعكم

ألا تبت أيايكم

وداعا يا ليالي الكرنفال" كل هذا المقاطع توكد على حالة الغضب والقهر ولهذا نجد الجمل والفقرات كلها تستخدم ألفاظ قاسية وتشير إلى معاني سوداء وأفكار قاسية وصعبة.

من التأكيدات على حالة الغضب ذكر الحيوانات والحشرات التي غالبا ما تجيء تعبيرا عن حالة القرف والغضب التي يمر بها الكاتب، فنجد في هذا الكم من الحيوانات ولحشرات في القصيدة:

"الهدهد المخصي كاتبه

وحاجبه ذبابة.

النجم ذئب

والبحر كلب.

تفاحة مثقوبة بفراشة.

غزالة الأمطار تركض في المرايا المغلقة.

طار الحجل

حط الحجل.

أيها الجمل.

والشمس دورة القز.

على ضفائره يستيقظ الوطن

ضفدع.

كلب على الشباك.

وعلى يدي العنكبوت.

ونقول للكرسي كن حوتا.

يا طائر الرح الذي

قصوا جناحيه.

وهذا الديك ذو الوجهين.

ذبابة مأجورة مؤجر؟.

كما قلنا هناك شبه اجماع عند غالبية الكتاب الذين يستخدمون الحيوانات كتعبير عن غضبهم وحنقهم على الواقع، وهنا أكد "معين بسيسو" هذا الأمر من خلال استحضار هذه الحيوانات والحشرات.

ونجد حنق الشاعر على ما هو ديني عربي من خلال استحضار الدين والعربي بصورة سلبية، يقول:

" جبريل يا جبريل

يا جبريل

لا وطن ولا تنزيل.

وإذا جئنا معتصما

وجدناه أبا لهب؟

وخذ ما شئت من

حمالة الحطب

من الخطب

وخذ ما €شئت من

الحطب.

كيف الريح قد مالت

يميل

خانتك عائشة وخان

المستحيل.

آه ضيقة قبوركم

وأرض الله ضيقة." كل هذا يؤكد بأن القصيدة كتبت والشاعر يمر بحالة من عدم الاستقرار ولهذا وجدناه يستخدم كل هذا الأشكال ليعبر عما فيه من قهر وغضب، وإذا ما تتبعنا القصيدة نجدها لا تذكر المرأة بتاتا، وكأن الشاعر يعيش في صحراء بلا نساء، ولهذا وجدناه يغيبها تماما من القصيدة، وكما نجد فقدان القصيدة لأي تصوير فني، وكل ما فيها يمثل حالة السواد والقتامة التي يمر بها الشاعر، ولهذا لا نستغرب قصر الزمن بين كتابة القصيدة وموت الشاعر، فكأنه يرثي حالة الأمة قبل أن يرثي حاله.

