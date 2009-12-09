أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريم عبدالله - مراكبُ الروحِ تغرقُ وحيدةً





اخر الافلام











المزيد.....

مراكبُ الروحِ تغرقُ وحيدةً


كريم عبدالله
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 23:49
المحور: الادب والفن
    


مراكبُ الروحِ تغرقُ وحيدةً
المراكبُ الغارقةُ بـ الفراغِ تنفضُ حزنَ غربتها قبالةَ سواحلِ عيونٍ هدّمَ الذكرياتَ فيها نسيانٌ يكشفُ زيفَ المحطاتِ الموبوءةِ مفترياً يتأنقُ على مصاطبِ الذاكرةِ يجلسُ تهرشُ أنيابهُ أشرعةَ الأحلامَ يسوّسها حنينٌ عميييييييقٌ يتجددُ في براري الوحشةِ تحتَ الرموشِ الفارعةِ تستظلُّ تستريحُ أفراحكِ الغامرة تستكشفُ تفاوِضُ النعاسَ البريءَ في ضحكةٍ عابرةٍ تمنحُ الدفءَ يتلصصُ الجفاف يتناسلُ في ممراتها غابات أنينٍ يصفرُ شاحباُ كلّما إهتزتْ ساريةُ مذهولة بريقُ الحَوَرِ يدهشها يهدهدُ صمتها موجٌ مِنَ الأرق وطوفان مشاعر تشكو مترنحةً يقظةُ هاويةٍ نزوتها غيّبتْ مواعيد القبلاتِ المتناثرةِ على مرآيا البحرِ يلتهمها سرابُ السهاد يمسحُ حمرةَ الأفق مِنْ على شفاهِ الحسرة المنزوية على هامشِ العاصفة المتدثرةِ بينَ تلولِ صدرِ بركانِ الأشتياقِ يعنّفُ إفلاسَ الزمنِ المتمرّغ سوادٌ كثيفٌ يتحركُ في معاجمهِ كثبانُ إشتياقي يهمسُ فوقَ شفاهِ نثرتْ عطرَ لهفتها على بذورِ تُرثي زحفَ صحراء أخاديدها مبكراً تخيّمُ على أشرعةِ الروح فـ تلملمينَ وحدكِ حطامها .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
كريم عبدالله

إجمالي القراءات: 486,147
المقالات المنشورة: 339
- الأديب الشاعر كريم عبدالله.. طائر حالم ظل بوصلة وقته بين سهو ...
- أشرعةٌ على رمالِ الزمن
- النص النثري الجديد في... (تصاويرك تستحم عارية وراء ستائر مخم ...
- في شوارعِ الروح أنتِ الوطن
- ل بيوتِ ( شروباك )* س تعودُ عصافيري
- ( السختجيّة )*
- أيّتها الاعوام العجاف مشّطي صبريَ الأكثّ
- ( جرغدُ )* أمي
- كنعانيّة ٌ في شغافِ أحلامي
- عيوني بشذاكِ تتجملُ
- قمصلةُ أبي الخاكيّة
- نزفُ الجروحِ لذّةً على السواحلِ ..
- قراءة في همرات شوارسكوف بين شعر السياسة وسياسة الشعر الشاعر ...
- ( همرات شوارسكوف )*
- متحاملاً متوكأً مستيقظاً مِنْ غفوتي
- رحلة ٌ في زمنِ اللامكان
- قراءة في رمزية الصورة في نص: نائب الموت للكاتب كريم عبدالله ...
- سلالمُ الخرابِ ( قصيدة بوليفونية متعددة الاصوات )
- عنقود هايكو بعنوان ( سوالف عراقيّة )*
- دراسة أدبية ونقد أدبي في نصوص الشاعر كريم عبد الله بقلم الشا ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الناقد فخري صالح في (عين الطائر)
- فنان عراقي يحقّق حلمه وينال التكريم والتقدير الأردني
- ثقافة المواطنة – سامي الزبيدي
- اصدارات لمحمود الريماوي، فاضل السلطاني ومؤمن سمير - إيلاف
- الزيارة الملكية لجنوب السودان.. تجسيد قوي لمبادئ التضامن وال ...
- افتتاح قاعات سينما في البصرة تعمل بنظام الـ 3D
- بالفيديو: هكذا واكبت وسائل الإعلام المغربية عودة المملكة إلى ...
- جلالة الملك يحل بجوبا في زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان
- سنوات المراهقة
- ناشيونال إنتريست: جلالة الملك سيضفي على الاتحاد الإفريقي “قو ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريم عبدالله - مراكبُ الروحِ تغرقُ وحيدةً