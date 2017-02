ابراهيم مصطفى علي

تمثال الحرية (هلموا إلي أيهاالمتعبون والفقراء)*

مَرَّ جنبي خيالُكَ في المهجرأيها الحبيب

شامساً فلا تلومني على الرحيل

في كلّ فجرٍ تلوح لي عيناكَ

بنَصِّ أبيات شِعْرٍ تضيء اسداف السماء *

أمسٌ نهضت من قبرها (ايما لازاروس) *

وذَكَّرتها بقصيدة

(هلموا إليَّ أيها المتعبون الفقراء

والجموع الحاشده التواقة إلى استنشاق الحريه

فأنا أرفع مصباحي عند البوابة الذهبيه) *

كي أُخفف شقائي بعد أن شكوت لها فكُّ ما تبقَّى

من خزين احلامٍ تسري بعروقي

قالت.. لا تصدقي إسمعي لحني الجديد على تقاسيم

نصل أسِنَّة مشعل البحار السبع *

أيها الهاربون من الموت إغتسلوا بالكافور واحفروا

القبور في أوطانكم وكفُّوا عن الصراخ

آه يا دجلة زاغ بصري كأني أرى نخل

ضفافكِ يعبق شواطىء بحر الظلمات

والعصافير تسكب رحيق الثرى

كي تنبت زنابق ترعى شعاع سنبل ربوع الديار

والمرتجى بعد أن مَئِسَ جُرْحنا نستظل تحت مائسات الغصون

ننهل من عذب الفرات بلسماً قبل الإحتضار

أمس جاءوا فوق بوارجٍ تمخرعلى صهوة الأعاصير

من غرب الأرض يحملون باليد اليمنى مشعل الحريَّةِ زوراٌ

واليد الأخرى تحمل أسٍنَّةً يذبحون فيها وطني

في البدء قالوا جئنا لنطعمكم العسل والحلوى

وفي تموزٍ نمطر السماء حَبُّ الغمام *

واليوم ما أن شدوا الرحال مجبرين

حتى أطلقوا ذؤبان تتناسلْ أفاعٍ شَرَّدت أنجُمنا *

وما تبقَّى أصبح في ملكوت ساحرهم الأشقر

........................................................

*ألسَدَف ..جمع أسداف أي الظلمه

*مَئِسَ مأساً ..إتَّسع الجُرْحُ

*حَبُّ الغمام ..ألبَرَدُ ألماء الجامد ينزل من السحاب قِطَعَاً صِغاراً

*ذؤبان .. جمع ذئب

*إيما موسي لازاروس (بالإنجليزية: Emma Lazarus) هي شاعرة أمريكية-يهودية، من رواد الحركة الأدبية الأمريكية في القرن التاسع عشر. اشتهرت بقصائدها ومؤلفاتها الأدبية الرفيعة التي نالت استحسان معاصريها من النقاد والأدباء، غير أن أشهر أعمالها كانت قصيدة التمثال الجديد (بالإنجليزية: The New Colousses) والتي ألفتها عام 1883 في إطار جهود جمع التبرعات لبناء قاعدة تمثال الحرية. في عام 1903 - أي بعد 20 عاما من كتابة هذه القصيدة و16 عاما من وفاتها - تم حفر كلماتها علي لوح من البرونز لتوضع في مدخل قاعدة التمثال. توفيت عن عمر يناهز 38 عاما فقط ويرجح أن يكون ذلك بسبب إصابتها بالسرطان.

ومنذ ذلك الحين استقر التمثال بموقعه المطل على خليج نيويورك بولاية نيويورك الأمريكية ليكون في استقبال كل زائري البلاد سواء كانوا سائحين أو مهاجرين. قام بتصميمه فريدريك بارتولدي بينما صمم هيكله الإنشائي غوستاف إيفل

. الاسم الرسمي لهذا التمثال هو "" (بالإنجليزية: Liberty Enlightening the World)، " وهو يمثل الديمقراطيةأو الفكر الليبرالي الحر Liberal Thought " ويرمز إلى سيدة تحررت من قيود الاستبداد-التي ألقيت عند إحدي قدميها. تمسك هذه السيدة في يدها اليمني مشعلا يرمز إلي الحرية، بينما تحمل في يدها اليسري كتابا نقش عليه بأحرف رومانية جملة "4 يوليو 1776"، وهو تاريخ إعلان الاستقلال الأمريكي، أما علي رأسها فهي ترتدي تاجا مكونا من 7 أسنة تمثل أشعة ترمز إلى البحار السبع أو القارات السبع الموجودة في العالم.







“هلموا إلي أيهاالمتعبون والفقراء،

والجموع الحاشدة التواقة إلى استنشاق الحرية،

والبائسون المهملون الذين يملؤون شطآنكم.

أرسلوا أؤلئك المشردين الذين تعصف بهم الزوابع إليّ،

فأنا أرفع مصباحي عند البوابة الذهبية”

“Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore.

Send these, the homeless, tempest-tost to me,

I lift my lamp beside the golden door!”