

من هو المتطرف والعنصري والفاشي , الرئيس الامريكي أم حكام العرب وانظمتهم ! حقائق وبراهين واثباتات .

جوزيف شلال

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 23:47

المحور: السياسة والعلاقات الدولية







المقدمة



اصحاب الفكر الجامد العنصري المتخلف ومروجي نظريات المؤامرة من انصاف المتعلمين واتباع الفكر الاسلامي الارهابي من المتاسلمين والاسلاميين وانصار المنظمات الارهابية الاسلامية وداعميها معنويا وماديا والقسم الاخير من اتباع الاحزاب الليبرالية واليسارية والشيوعية وهم في طريقهم الى الانقراض كما انقرضت الدينوصورات , اخيرا وليس اخرا المنظمات المشبوهة التي تدعي بدفاعها عن حقوق الانسان والشعوب ولكن في الحقيقة انها منظمات فاشلة وتقاريرها كلها كذب في كذب وتلفيق وتتبع من يدفع لها لتكريس اموالها في بعض البنوك المعروفة , هؤلاء جميعا ثارت ثائرتهم على الرئيس الامريكي الوطني والشريف الجديد دونالد جون ترامب كما تثور بعض الحيوانات الوحشية والطيور الكاسرة .

هؤلاء لا يفكرون بعقولهم وادمغتهم بل بما يلقن لهم من مروجي الفكر المنقرض الجامد المتخلف ومن بعض الاعلام المريض بمختلف وسائله الذي هو بمثابة السلطة الرابعة كما روجوا لهذا المصطلح المغلوط لعدة عقود منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة , هذا هو الاعلام الانتهازي والاعلاميين الذين تربوا على عملية الاسترزاق اي هم ليسوا الا بمرتزقة يتقاضون اموالا عن كل ما يكتب ويقال او من فيهم انتهازي ليس له راي ثابت بل يتبع الكفة التي يعتقد بانها ستكون فرصة له ليضع نفسه في المكان الغير مناسب له لانه يعرف لا يستحق بجدارته بل بمسح الاكتاف والنفاق واسلاميا التقية , العالم كله يعرف ان بعض الاعلاميين التابعين الى ابواق وسائلهم كيف صاروا من اصحاب الملايين وربما المليارات وامتلاك الفلل والقصور سواء كانوا هؤلاء الاعلاميين من الغرب او الشرق كلهم في سلة قمامة واحدة .

هناك امثلة عديدة وكثيرة ومعروفة للقاصي والداني من الذين روجوا للاحزاب الفاشلة وقادتها لايصالهم الى مراكز السلطة , كيف كانوا يمتدحون الدكتاتوريات الفاشية واصحابها كالقذافي وصدام وكاسترو ودكتاتور كوريا الشمالية والقائمة طويلة , اغلب وسائل الاعلام فاسدة مرتشية وظيفتها واهدافها الكذب والفبركة وليس لها مصداقية وكرامة واخلاق في مهنتها لانها انشات وتاسست لتكون كالكلب المطيع لصاحبها .



ماذا قال ترامب وكيف فسر كلامه



الانسان الفاشل عندما يكون فكرة خاصة ومغلوطة على انسان حتى لم يكن يعرفه سابقا ولم يجلس معه ويناقشه هنا تكمن الكارثة , الملايين الذين انتخبوا ترامب كلهم اغبياء ! فقط الذين وقفوا ويقفون ضده هم عباقرة العصر وعلماء هذا القرن , الكل يقول ان ترامب شخص مختلف ويختلف عن جميع الرؤساء الذين اتوا قبله وعددهم 44 رئيسا , لا بل نقول انه يختلف عن جميع رؤساء وملوك العالم كطبعة اصابع الانسان , لهذا قامت القيامة , نعتقد جازما وبكل ثقة انها فورة الحليب الاولى وكما يقول العراقي انهم مجرد بوخه وستختفي وتتلاشى .

الوعود التي اطلقها السيد ترامب في حملته الانتخابية لابد ان يكملها ويحققها والا سيفقد المصداقية من قبل ناخبيه ومرشحيه وانصاره ومؤيديه واتباعه , اذن من الواجب عليه ان يكمل المسيرة وان لا يتنازل عن اي كلمة قالها , سنتناول النقاط المهمة فقط من القرارات التي اتخذها الى الان ونثبت انها بالادلة والبراهين والحقائق صحيحة وهي اقل من التوقع الذي كان انصاره ينتظرونه ليتحقق , لاول مرة نجد رئيسا بمجرد ان يرفع قلمه العالم باجمعه يحبس انفاسه , وهذه تحدث لاول مرة في التاريخ وهذا يدل انه مختلف وسيختلف لانه فتح الطريق لتعبيده امام الاخرين وخاصة في الدول الغربية وتحديدا اوربا التي هي في طريقها الى الانهيار والزوال بسبب سياستها الفاشلة والخاطئة لانها وقعت تحت تاثير دكتاتورية هلسنكي الاتحاد الاوربي وسياسة الارض المفتوحة لتجميع الارهاب والارهابيين والقتلة والصعاليك والمجرمين من مختلف دول العالم باسم مهزلة وخرافة واكذوبة حقوق الانسان والديمو خرا طية .

السيد ترامب منع الى الان مواطني 7 دول من دخول الولايات المتحدة الامريكية , نعتقد بان هناك قوائم اخرى ستصدر وقوانين جديدة اكثر اهمية من هذه في طريقها ان تخرج , المعترضون من اصحاب نظريات المؤامرة وانصاف المتعلمين ثقافيا وفكريا وغيرهم يقولون انها عنصرية وفاشية , يتناسون او ينسون بان دولهم ودول اخرى قد منعت اعطاء الاقامات وفيزة الدخول والزيارة واعطاء الجنسية , هل السعودية تعطي الجنسية وتقبل لاجئين ومهاجرين حتى مسلمين على اراضيها ? , هل الكويت تعطي الجنسية للمقيم ولو كان مقيما اكثر من خمسون عاما ? لا بل يطلقون عليهم / البدون / ,وهل دول خليجية تقبل لاجئين على اراضيها ? , ايران تقبل لاجئين او من السنة على اراضيها ولا نقول من الديانات الاخرى ? , جميع الدول والانظمة العربية خاصة هي عنصرية ونازية وفاشية وارهابية ضد الديانات وخاصة من المسيحيين واليهود والايزيديين وغيرهم ليس فقط الان لا بل منذ 1438 عام , بل اكثر من ذلك هم فاشيون مع بعضهم البعض اي سني مع شيعي وشيعي مع سني , كما هو الحال في السعودية وكيف يعاملون الشيعة وفي مملكة البحرين وكيف يعاملون الشيعة والقتال في اليمن بين الشيعة الزيدية والسنة , وايران تحارب السنة وكافة الاقليات الدينية الاخرى وهجرتهم , وصل الامر في الدول العربية الارهابية بان السني يقتل السني كما هو الحال في ليبيا والصومال ودول اسلامية اخرى .

تم تهجير كافة الاقليات الدينية من العراق وسوريا والان في مصر وباكستان وايران وفي كافة الدول العربية والاسلامية , في بعض الدول لا يعترفون بوجود ديانة اخرى وخاصة المسيحية كما هو الحال في تونس والمغرب وليبيا والجزائر وطبعا في مقدمة هذه الدول والانظمة ياتي النظام السعودي المجرم صاحب مهازل ومسرحيات حوار الاديان والحضارات والثقافات الذي هو بهذا الشيئ كاذب ومنافق وفاشستي ونازي وعنصري , من حق اي دولة تحمي شعبها ومواطنيها واراضيها , الدولة التي لا تسيطر على حدودها ليست بدولة بل دولة فاشلة وساقطة بحسب المواثيق والاعراف الدولية , لنشاهد كيف وصل الحال في العراق او ليبيا او سوريا عندما فقدت الدولة سيطرتها على الحدود , وهذا ما يتمناه الحاقد والعنصري والانسان الفاشل لاميركا ودول الكفر والكفار بحجة تطبيق المبادئ الفاشلة حقوق الانسان والديمقراطية التي اصلا هم لا يعترفون بها ويقولون عنها بانها مستوردة من الكفار .

بعض الجهلاء والاغبياء يقولون ان قرارات ترامب هي فقط تخص المسلمين , نقول لهم ان عدد المسلمين في اميركا لا يتجاوز عن 3 الى 4 مليون مسلم , ولنفرض ان اميركا سوف تستقبل مليون مسلم لاجئ او مهاجر على اراضيها , وما عن عدد المسيحيين من المكسيك الذين يفوق عددهم عن 14 الى 16 مليون شخص ويريد ترامب اعادتهم الى المكسيك لانهم بدون اوراق رسمية واكثرهم عصابات وقتلة وتجار المخدرات ? , وماذا عن الجدار الذي يريد ترامب بناءه مع المكسيك وعلى طول الحدود , وماذا لو كانت جارة اميركا بدلا من المكسيك المسيحية دولة عربية او اسلامية ويبني ترامب جدارا معها ?, عدد سكان المكسيك هو 123 مليون نسمة , ومساحة المكسيك تقدر 1,972,550 كم مربع , المكسيك فقط هي بقدر حوالي نصف الدول العربية او اقل مساحة ونفوسا , نفوس الدول العربية 373 مليون نسمة , لنرفع من هذا الرقم عدد المسيحيين والاكراد والامازيغ البربر والاقليات الدينية الاخرى , كم سيبقى عدد العرب المسلمون ?.

اميركا تتعامل مع العالم بلغة القانون والدستور ودولة تريد ان تحافظ على قيمها ومبادئها وتراثها وحضارتها وانسانيتها , لكن الدول العربية والاسلامية تتعامل بكل وحشية وصلافة وعنجهية مع غير المسلم منذ ان جاء الاسلام والى هذه الساعة , الشواهد عديدة وكثيرة سواء في ايات القران والاحاديث والسيرة وغيرها وكل ما كتب عن هذا التاريخ الدموي من حروب وفتوحات وغزوات , الى الان الغالبية العظمى من هذه الشعوب تحمل الكراهية والعنصرية ضد المسيحية واليهودية والادلة سنتطرق اليها الان .

الفاتيكان طلبت من مملكة الشر السعودية ان تبني كنيسة صغيرة للمسيحيين رفضت , وللسعودية لديها اكبر مركز وجامع اسلامي في العالم وهو لايبعد امتار عن الفاتيكان , جاء الرد كالتالي / في دين الاسلام لا يسمح في الجزيرة خاصة بعبادة غير الله , الاستنكار جاء من النظام السعودي المجرم اولا ومن ثم من جميع الشيوخ والشخصيات الدينية والرسمية والاعلامية وقالوا ان بناء الكنائس في السعودية مرفوض تماما , هل هذا الحقد وهذه الكراهية حصيلة هذه الايام وهذا العصر ! بالطبع كلا بل هو موروث وقانون وشريعة وتاريخ اسلامي ضد الديانات المسيحية واليهودية منذ ان احتلت جيوش وعصابات الجزيرة اراضي هذه الدول التي تسمى اليوم عربية واسلامية , اقرا ما فعله الخليفة الفاروق عمر بالمسيحيين كيف اهينوا وتم اذلالهم كالحيوانات تمت معاملتهم , اقرا هذه / كتب وحضر سنة خمس عشرة هروب .



شهد على ذلك: خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان."



ألا يُحدِثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجدِّدوا ما خُرِّب، ولا يمنعوا كنائسهم من أن ينزلها أحدٌ من المسلمين ثلاث ليالٍ يطعمونهم، ولا يؤووا جاسوساً، ولا يكتموا غشاً للمسلمين، ولا يعلّموا أولادهم القرآن، ولا يُظهِروا شِركاً، ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوا، وأن يوقّروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبّهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم، ولا يتكنّوا بكناهم، ولا يركبوا سرجاً، ولا يتقلّدوا سيفاً، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجُزُّوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيَّهم حيثما كانوا، وأن يشدّوا الزنانير على أوساطهم، ولا يُظهِروا صليباً ولا شيئاً من كتبهم في شيءٍ من طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفيفاً، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم، ولا يَظهِروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جَرَتْ عليه سهام المسلمين. فإن خالفوا شيئاً مما شرطوه فلا ذمّة لهم، وقد حلّ للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق,



جرائم العصر



منظمة اوبن دورز – الابواب المفتوحة قالت ان عدد المسيحيين الذين تم قتلهم لانهم مسيحيين عام 2015 بلغ 7100 شخص , وعام 2016 بلغ 1200 شخص , وعام 2014 قتل 4344 شخص لاسباب مرتبطة ايضا بايمانهم , في 50 دولة عربية واسلامية يعاني فيها المسيحيون من الاضطهاد اكثر من سواهم , ناهيك عن تهجير مئات الالوف من العراق وسوريا ومن الدول العربية والاسلامية , وعمليات القتل والتطهير العرقي وتهديم دور العبادة والكنائس وتفجيرها وحرقها في جميع هذه الدول وفي مقدمتها مصر بسبب الهجمة البربرية الاخوانية والازهر غير الشريف الذي هو بؤر تفريخ وبناء الفكر الارهابي والارهابيين وتحت انظار الحكومات السابقة والى الان , هذا مثال بسيط لكي يقال ان اميركا تحارب المسلمين وان اميركا سوف تشجع الارهابيين لينفذوا اجرامهم اكثر في اميركا ودول الغرب باعتبار كان يعوزهم مسببات او سبب , وما عن الجرائم التي اقترفوها منذ السبعينات والى الان هل كانوا بحاجة الى مقويات وفيتامينات ? .

هذا تقرير بسيط لغاية 2013 فقط عن الجرائم التي اركبتها الجماعات والمنظمات والاحزاب الاسلامية في مصر ضد المسيحيين كالتالي /

سجلت محافظة المنيا اعلى خسائر الاقباط من استهدافهم وحرق كنائسهم فى ثلاثة مراكز هى المنيا ودير مواس وبنى مزار وجاءت كالاتى:.

فى قرية دلجا التى تم مهاجمتها يوم 4 يوليو عقب بيان الفريق السيسى بعزل الرئيس مرسى وحرقت عدد من االمتاجر ومبنى خدمات تابع للكنيسة الكاثوليكية تعرضت لهجوم من صباح الاربعاء وحتى العاشرة مساءا واسفرت عن خسائر منها

حرق دير العذراء والانبا ابرام وما بداخله من محتويات " كنيسة العذراء الاثرية وكنيسة مارجرجس ومبنى خدمات ومقر اقامة للاسقف وحضانه ". مهاجمة وتدمير ونهب وحرق ما يزيد عن 20 منزلا يملكهم اقباط , حرق كنيسة الإصلاح بقرية دلجا بدير مواس ,

مقتل قبطى يدعى اسكندر طوس بقرية دلجا بالمنيا اثر اقتحام منزله واطلاق النيران عليه ,

حرق منزل القس انجيلوس كاهن كنيسة العذراء والانبا ابرام .

مهاجمة كنيسة مارمينا بمنطقة ابو هلال بمدنية المنيا وحرق وجهة المدخل ومبنى الخدمات وواجهة ومركز طبى تابع لها , حرق كنيسة مار يوحنا بشارع السوق ,

حرق الكنيسة الإنجيلية بمنطقة جاد السيد , حرق كامل كنيسة الأمير تادرس بشارع الجيش امام صيدناوي , حرق مدرسة ودير راهبات القديس يوسف , حرق كنيسة خلاص النفوس ,

مهاجمة كنيسة الأنبا موسي الاسود وقذفها والقاء زجاجات الملوتوف وحرقها بمنطقة ابو هلال

اعتداء على كنيسة العذراء وانزال الصلبان من اعلى مدخلهاواشعال النيران فى الصلبان ,

حرق جمعية الجزويت والفرير التابعة للكنيسة الكاثوليكية ,

حرق مدرسة الأقباط الثانوية بنين ,

حرق ملجأ قبطي للأطفال " جنود المسيح " ونقل 24 طفلا لمكان اخر

حرق الكنيسة الانجيلية بأبو هلال

حرق الكنيسة المعمدانية بمركز بني مزار

تكسير ونهب عدة محال وصيدليات منها صيدلية العروبة ومحل للحديد والبويات وبعض السيارات التى يملكها اقباط

مهاجمة مركبة نيلية " الذهبية " التابع للكنيسة الإنجيلية بكورنيش المنيا

حرق نادى الشبان المسيحيين " الوادى " بالمنيا

حرق كنيسة ماريوحنا المعمدان مركز ابنوب

حرق كنيسة الإدفنست بشارع يسرى راغب بمدينة أسيوط

حرق الكنيسة الرسولية بشارع قلته بمدينة أسيوط

حرق كنيسة مار جرجس للأقباط الأرثوذكس بشارع قلته بمدينة أسيوط

الاعتداء على كنيسة الملاك بالحجارة بشارع النميس

حصار مطرانية الاقباط الارثوذكس بمركز أبو تيج7 الاعتداء على منازل وممتلكات الأقباط في شوارع قلته والجمهورية وحرق

حرق هيكل بكنيسة سانت تريز

حرق كنيسة العذراء بالمنزلة بمركز يوسف الصديق

حرق كنيسة الامير تادرس بقرية المنزلة بمركز يوسف الصديق

حرق كنيسة الشهيدة دميانة بقرية الزربي بمركز طامية

اقتحام ونهب محتويات الكنيسة الإنجيلية بقرية الزربي بمركز طامية

حرق جمعية أصدقاء الكتاب المقدس

حرق كنيسة الملاك ميخائيل بكرداسة

اقتحام ونهب محتويات مطرانية أطفيح دير كرم الرسل

محاصرة كنيسة الشهيدين بصول باطفيح

محاصرة كنيسة العذراء بمركز الصف

حرق الكنيسة اليونانية القديمة بشارع براديس للكاثوليك

اقتحام وحرق مدرسة وكنيسة الراعي الصالح

حرق مدرسة الفرنسيسكان

حرق كنيسة مار جرجس بشارع 23 يوليو بالعريش

حرق كنيسة مار جرجس مقر مطرانية سوهاج ومبني الخدمات التابع لها.

حرق عدد من المحال التجارية وممتلكات الأقباط بشارع معبد الكرنك ومنها محلات سانت كلوز ومحلات ارخصهم للجلود وفندق حورس وصدلية موريس

حرق مدرسة الراهبات الكاثوليك واحتلالها

رشق كنيسة مار جرجس الواسطى بالحجارة

كنيسة مارمرقص للأقباط الكاثوليك المنيا القاء الحجاره + ومحاولة الاقتحام

كنيسة الأباء اليسوعيين المنيا محاولة اقتحام والقاء حجاره وطوب

كنيسة السيده العذراء شارع الجزارين المنيا انزال الصليب ومحاول أقتحام

كنيسة السيده العذراء حوض 10 محافظة قنا حصار ومحاولة اقتحام

مطرانية أطفيح محافظة حلوان الشروع فى هدم الكنيسه

مدرسة القديس يوسف المنيا محاولة حرقها والتعدى عليها

مدرسة الاباء اليسوعيين المنيا محاولة الحرق

كنيسة مارجرجس باكوس ، الاسكندريه أطلاق اعيره ناريه

كنيسة الانبا ماكسيموس شارع 45 الاسكندريه القاء حجاره

مطرانية ملوى ملوى ، محافظة المنيا أطلاق اعيره ناريه + مولوتوف حجاره السجيلطرانية الاقباط الارثوذكس دير مواس المنيا أطلاق اعيره ناريه + مولوتوف + حجاره

مطرانيه مار يوحنا المعمدان القوصيه ، اسيوط القاء حجاره

كنيسه العذراء كفر عبده ، 6 اكتوبر أطلاق اعيره ناريه + حجاره

دير الكرمه أطفيح ، حلوان أطلاق اعيره ناريه + مولوتوف + حجاره

كنيسة مارجرجس الوسطى الوسطى ، بنى سويف أطلاق اعيره ناريه + حجاره



ماذا لو كانت هذه الجرائم قام بها المسيحيون او اليهود ضد المسلمين سؤال نطرحه لكل من لديه ذرة من الضمير والاخلاق والحكمة والعدالة لكي يحكم من هو الارهابي والقاتل والعنصري والمتطرف اميركا والغرب ام هذه الدول بالغالبية من شعوبها وانظمتها المتسلطة الارهابية الفاشية الراديكالية المتطرفة الفاسدة الدينية الكاذبة السارقة . . .



بعض الشواهد

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https://www.youtube.com/watch?v=Qeq60vH-eXw



https://www.youtube.com/watch?v=NpoRAHDVwOM



https://www.youtube.com/watch?v=L1ILZduGtLY



https://www.youtube.com/watch?v=oT-wuCsoYkc



https://www.youtube.com/watch?v=sSlr8ervDiY



https://www.youtube.com/watch?v=--eIzECS9TM









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