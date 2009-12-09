

عزة رجب

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 22:11

المحور: الادب والفن









هذه القصيدة تترنح



منذ بدأتُ في تقليم أظافرها



وهي تنكمش من الحزن !



الحزن الذي يعني نصا حساسا



فوق اللزوم ...



تكتبه و تتظاهر أنك



تنفجر من الضحك على ما يجري



مثل بالونة فقدت عبوتها من الهواء !



الهواء الذي نتنفسه في (طرابلس )



يحمل مضادات الفرح ..



وثاني أكسيد البكاء ...



وثالث روتين النزوح والفقد



الفقد الذي سنجعل له عيداً في بلادنا ....