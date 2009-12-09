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عيد آخر


عزة رجب
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 22:11
المحور: الادب والفن
    


هذه القصيدة تترنح

منذ بدأتُ في تقليم أظافرها

وهي تنكمش من الحزن !

الحزن الذي يعني نصا حساسا

فوق اللزوم ...

تكتبه و تتظاهر أنك

تنفجر من الضحك على ما يجري

مثل بالونة فقدت عبوتها من الهواء !

الهواء الذي نتنفسه في (طرابلس )

يحمل مضادات الفرح ..

وثاني أكسيد البكاء ...

وثالث روتين النزوح والفقد

الفقد الذي سنجعل له عيداً في بلادنا ....





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عزة رجب

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