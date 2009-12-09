

** ألِفات اللغة العربية

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 22:11

المحور: الادب والفن







** ألِفات اللغة العربية



الألف :أول الحروف العربية (الأبجدية والهِجائية)

وتأتي إمّا ساكنة كما في ((نامَ) ويقال لها اللينة..

وإما متحركة ويقال لها الهمزة

ولها استعمالات كثيرة في كلام العرب نذكر منها:-

1)ألف الوصل : همزة زائدة يؤتى بها في بدء الكلام ليتوصل بها للنطق بالساكن،

وهي ثابتة في الابتداء وساقطة في الوصل (أي في النطق)،

وصورتها في الرسم: حرف ألف من غير وضع همزة (العلامة - (ء)) فوقها أو تحتها وذلك لتمييزها عن همزة القطع، حيث تكتب هكذا: (ا).

وتكتب ، ولا ينطق بها في درج الكلام ..

ومن الأخطاء الشائعة : تسمية ألف الوصل بهمزة الوصل مع العلم أنها خالية من الهمزة..

وتقع ألف الوصل في الحالات التالية :

أ) في أول الفعل الماضي الخماسي وأمرِه ومصدرِه مثل:( اِستمعَ – اِستمعْ – اِستماعا).

ب) في أول الفعل الماضي السداسي وأمرِه ومصدرِه مثل : (اِستعملَ – اِستعمِلْ – اِستعمالا ).

جـ) في أول فعل الأمر الثلاثي مثل : (اِقرَأْ – ادرسْ – انهضْ ).

د) في أول الأسماء المبدوءة بـ(الْ) مثل : (الشمس- القمر- الوطن).

هـ) تدخل همزة الوصل على الأسماء السماعية والقياسية:

السماعية:

هي عشرة أسماء، سبعة منها وردت في القرآن الكريم هي:

(ابن، ابنة، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة، اسم)،

والتي لم ترد في القرآن الكريم ثلاثة هي:

(است، ابنُم ، ايمُن)، لكنّها لم تعد تستخدم في الكتابة العربية حديثاً.

القياسية:

فالمقصود بها مصادر الأفعال الماضية الخماسية والسداسية التي ذكرت سابقاً.

1) ألف القطع : هي الهمزة التي ينطق بها دائما في بدء الكلام ودرجه , وتلحق ألفها في الكتابة العلامة (ء) محرَّكة, وتقع في : -

أ) أول جميع الأسماء ما عدا المذكورة في (هـ) من همزة الوصل .

ب) أول جميع الأحرف , عدا ( ال) .

جـ) أول الفعل الماضي الثلاثي ومصدرِه : ( أخذ- أخذاً – أكل أكلاً).

د) أول الفعل الماضي الرباعي وأمرِه ومصدرِه : ( أسرَعَ- اسرعْ - إسراعا). و أشباهِها مثل : أنصتَ-أفتى

هـ) في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة : أَكتبُ- أستشيرُ ).

2)الهمزة الوسطية: وترسم على حروف المد (أ- و- ي)..وتكتب على الألف في حالات أربع وهي:

أ) إذا كانت مفتوحة بعد مفتوح (سأَلَ ,تأَلَّمَ, مكافأة)

ب) إذا كانت مفتوحة بعد حرف صحيح ساكن (فَجْأة ,مسْألة ,مرْأة)

جـ) إذا كانت ساكنة بعد مفتوح:( يَأْخُذ ,مَأْمور ,بدَأْتُ)

د) إذا جاءت مفتوحة بعد فتح أو ساكن وتلتها ألف المد أو ألف التثنية أو علامة جمع المؤنث السالم:

(وتكتب مَدّه فوق ألف) مثل ((مآثر , ظمآن ,مُنشآت ,مبدآن).

وترسم الهمزة المتوسطة على الواو في الحالات الخمس التالية:

أ*) إذا كانت مضمومة بعد ضم (فؤوس ,شؤون ,كؤوس).

ب*) إذا كانت مضمومة بعد فتح )مَؤونة , يؤوبُ , يَؤُمُّ)

جـ) إذا كانت مضمومة بعد ساكن:(مَسؤولية ,تفاؤل ,عطاؤك)

د) إذا كانت مفتوحة بعد ضم ( فُؤاد ,مُؤَنَّث ,مُؤَجِّل)

هـ) إذا كانت ساكنة بعد ضم (بُؤْس ,رُؤْية ,يُؤْثرون)

وتكتب الهمزة المتوسطة على كرسي الياء في سبع حالات وهي:

أ*) إذا كانت مكسورة بعد كسر(مُهَنِّئين ,مُتَهَيِّئين ,مِئين)

ب*) إذا كانت مكسورة بعد ضم : (سُئِل ,وُئِدت ,رُئِيت)

جـ)إذا كانت مكسورة بعد فتح :(أَئِمّة ,يَطْمَئِنُّ ,لَئيم )

د) إذا كانت مكسورة بعد ساكن : (مسائل ,أفْئِدة, مَوْئِل)

هـ) إذا كانت مفتوحة بعد كسر :( تجزِئة ,سَيِّئَة, رِئة)

و) إذا كانت ساكنة بعد كسر)فِئْران ,مِئْزَر ,استِئْذان)

ز) إذا كانت مضمومة بعد كسر(سيِّئون ,ظمِئوا ,قارِئون)

وترسم الهمزة المتوسطة على السطر إذا وقعت بعد المد بالألف والواو وكانت مفتوحة مثل( تثاءبَ, مخبوءة ، مجزوءة )



3) الهمزة المتطرفة : ولها حالتان (الأولى)أن تكون بعد حرف متحرك فتكتب على احرف يناسب حركة ما قبلها (شاطِئ , لُؤلُؤ, صدَأ)..

و(الثانية) أن تكون بعد حرف ساكن فتكتب مفردة على السطر(فضاء ,ضوء ,شئ , دفء)

وإذا اتصلت الهمزة المتطرفة(المفردة بعد ساكن ) بألف التثنية أو ألف تنوين النصب كتبت على حالتين:

أ) إذا كان الحرف الذي قبلها يمكن وصله بما بعده تكتب على كرسي الياء(دفئا/دفْئان)..

ب) إذا كان الحرف الذي قبله لا يمكن وصله تكتب مفردة(ضوء/ ضوءان / ضوءا )



4) ألف الاستفهام

5) ألف التعجب

6) ألف التثنية : وهي ألف المثنى (يكتبان) (تكتبان) (اثنان) ( شاعران)

7) ألف الجمع ( الف التفريق) : هي الألف الزائدة التي تلي الواو في الأفعال الخمسة العائدة للجمع بعد أدوات النصب والجزم (لن يحلموا) (لم يسيروا).

ونفرق به بين واو الجماعة وغيره كما في (نسمو) ( حاملو الأعلام).

8) ألف التعدية :

الفعل الثلاثي اللازم قد يُتعدى إلى المفعول به بزيادة همزة في أوله، مثل:

أنجى الصدق صاحبَه.

والفعل الثلاثي المتعدِّي إلى واحد، قد يُتعدى بالهمزة، إلى مفعولين، مثل:

أَفهَمَ الإعلام العربي العالم حقيقة إسرائيل.

والفعل المتعدِّي إلى مفعولين قد يصير بالهمز متعديا إلى ثلاثة، مثل:

ـــــ أعْلمْته الخبر صحيحا.

9) ألف لام التعريف

10) ألف المخبر عن نفسه: مثل ( أدخُلُ-أخرجُ)

11) ألف الحينونة : كأن نقول (أَحْصَدَ الزرْعُ :أي حان حصادُه)

12) ألف الوجدان :كأن نقول(أكْذَبْتُ فلانا/أي وجدته كذّابا)

13) ألف الإتيان : كأنْ نقول ( أحسنَ زيدٌ/أي أتى زيد بفعل حسن)

14) ألف التحويل : كقوله تعالى( لنسفعاً بالناصية/وأصلها نون التوكيد)

15) ألف القافية : كقول الشاعر(....... قضيتُ نحبي ولمْ أقضِ الذي وَجَبا)

16) ألف الندبة : كقولنا (وا إِبناه..)

17) ألف التوجّع والتأسُّف : وهي تشبه ألف الندبة كقول المتنبي ( وا حرَّ قلباهُ )

18) ألف النداء للقريب :أزَيْدُ أَقْبِلْ

19) ألف التسوية :كقولنا ( سواء عليّ أقمتَ أم قَعَدْتَ)

20) الألف اللينة :وهي ألف المد الساكنة المفتوح ما قبلها

وتأتي في وسط المفردة وفي آخرها

ولا يمكن الابتداء بها لعدم قبولها الحركة ..ومن حالاتها:

أ) تكتب في وسط الكلمة ألفا قائمة سواء أكان توسطها أصليا مثل(سار/عاد)

أم كان عارضا مثل (هواك/ يداك)..

ب) تكتب في آخر الحروف قائمة فيما عدا ( إلى /على/ بلى /حتى)

جـ)تكتب في آخر الأسماء المبنية ألفا قائمة فيما عدا( لدى/ ومتى/ وأنّى/

والاسم الموصول (الأُلى) واسم الإشارة (أُلى) ..

د)تكتب في آخر الأسماء الأعجمية قائمة مثل ( فكتوريا/ يهوذا)

ما عدا أربعة أسماء تكتب فيها بصورة ياء مهملة( عيسى/ موسى/ كسرى/ بخارى).

وتكتب الألف اللينة في الأفعال الماضية الثلاثية ألفا قائمة إذا كان أصلها واوا

مثل (سما/ دعا / بدا)

وتكتب ياء مهملة إذا كان أصلها ياء

مثل( روى/مشى/ هدى)

ولمعرفة أصل الألف نأتي بمضارع الفعل الماضي

أو نسند الماضي الى ضمير المتكلم( سما الى سموتُ )(رأى إلى رأيتُ).

وتكتب الألف اللينة في الأسماء الثلاثية بصورة الياء المهملة

إذا كان أصلها ياء مثل ( النَّدى)

وتكتب ألفا قائمة إذا كان أصلها واوا مثل(الذّرا)

ولمعرفة أصل الألف نأتي بمثنى المفرد (قفا/ قفوان)

أو بجمع الاسم المفرد مثل (عصا/ عصوات)(هدى /هديات)

أو بإفراد الجمع (دُمى / دمية) (قُوى / قوّة)..

وتكتب ألف المد ألفا قائمة في الاسم الثلاثي والفعل الثلاثي

إذا اتصل بهما ضمير( ضحاها/ تلاها)..

وتكتب الألف اللينة في آخر الأفعال والأسماء غير الثلاثية ياء مهملة

إذا لم يكن قبلها ياء مثل ( أحيا/ استحيا ) (دنيا/ رؤيا)..

وتكتب في آخر أسماء الأعلام غير الثلاثية ياء مهملة

سواء أكان قبلها ياء أو لم يكن مثل (سلوى /مصطفى/ يحيى / ثُريّى)

21)ألف التأسيس : والتَّأْسِيْس يكون بالألف حصرا أي قبل حرف الرَّوِيّ بحرف واحد،

فالتَّأْسِيْس يكون حرفَ ألفٍ بينها وبين الرَّوِيّ حرف صحيح .

وهذا الحرف الصحيح يسمى (الدخيل) اذ يفصل بين ألف التَّأْسِيْس وحرف الرَّوِيّ

وهما متلازمان دائما..ولأنه يُحَافَظُ عليها في قافية القصيدة كالأساس فسميت بألف التأسيس

وقيل: لأنها تقدمت على جميع حروف القافية.

كما في قول ابي الطيب المتنبي:



على قدرِ أهلِ العزمِ تأتيْ العزائمُ * وتأتيْ على قدرِ الكرامِ المكارمُ



))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((









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