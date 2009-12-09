

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 21:26

المحور: الادب والفن









IN CASE OF .!

رائد عمر العيدروسي

إذا ما حالفها الحظ , وحظِيَتْ بالألطاف , ولمْ تكُ ضحيةً لعملية اختطاف .! , وعلى هذا المنوال , اذا لمْ تتعرّض لعمليةِ اعتقال , ومصادرةِ هاتفها النقّال او الجوّال , كما اذا لمْ يجرِ قطع الجسور ومنع العبور : -

فلسوفَ تمتطي " قصيدتي الجديدة " صهوةَ إحدى سياراتِ الأجرة " نفرات " , في طريقها الى استوديوهات الشبكة العنكبوتية , ومن المؤمّل وصولها قريباً .. عنوانُ القصيدة : .