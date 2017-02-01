

ياس خضير الشمخاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 21:22

المحور: الطب , والعلوم









في كل مرحلة نقطعها من الزمن يُبهرُنا العِلم بإكتشافاته وأختراعاتهِ الحديثة ، لأن الإستمرارية في الحياة يجعلها أكثر تعقيدا ، والتعقيد بحد ذاته مدعاة الى التأمل والتفكير .

ومن هنا ينطلق الإنسان للبحث عن حلول بإستخدام قدراته العقلية لتبسيط ما يمكن تبسيطه لجعل الأشياء مواكِبة ، متناسبة مع حجم وعمر مسيرة الإنسان على سطح الأرض .

ومن ثم لابد للإبتكارات أن تكون نوعا ما متقاربة ومتزامنة مع ضخامة المشاكل المتعدّدة التي تواجه الإنسان والإنسانية في جميع مجالات الحياة .

وطالما عجلة الحياة مستمرة فأن القدرة على التفكير والخلق والأبداع تفرض حالة من الوجود .

وأعتقد أننا في عصر قد تجاوز مرحلة فلسفة رينيه ديكارت ( أنا أفكر أذن أنا موجود ) .

نحن في مرحلةٍ ( لا قيمة لوجودك إنْ لم تفكرْ ) بل ( لا قيمة لتفكيرك إنْ لم يكن باعثا على التطور والإرتقاء ) .

الوجود الحقيقي ، لمن يُنتج أكثر ممّا يستهلك .

الوجود الفعلي ، لمَنْ يقدِّم خدمة لنفسهِ لا أنْ يكون سُبّة وعالة على غيرهِ .

أمّا مَنْ يُفيضون عطاءً على غيرهم فأولئك هم العظماء أينما وجـدوا .

ملايين من البشر ، فيزيائيا ... ممكن أن نثبت وجودهم ، رياضيا ... بوسعنا عدّهم .

لكن عمليا ، وفق المنطق والمفهوم المادي لفلسفة الحياة العصرية لا يمكن إعتبارهم أرقاما ، لأن ناتجهم يساوي صفرا من جهة الشمال إن لم يكن لا شيء .

نعم ، إنسانيا وأخلاقيا ... لا يمكن الدعوة لإزالة كم هائل من الأغبياء والمتقاعسين ( التنابل ) ، بل يجب استنهاضهم ، كي لا يكونوا إضحوكة ينطبق عليهم قول المتنبي :

( ..... يا أُمَّةً ضَحِكَت مِن جَهلِها الأُمَمُ ! )

قلنا إنّ العِلمَ زحف بقاطرتهِ ، فلم يتركْ محطة من محطات العلوم إلاّ وزارها .

وشيء من نوادر أسفارهِ أنْ تسلقتْ الى عربتهِ ذُبابة ، فكان بإنتظارها مختبرات جامعة بيرن السويسرية .

على الفور أدخلوها صالة العمليات ، الذبابة كانت بعافية جيدة ، لا تشكو من أزمة صحية ، وحواسها سليمة ، لكن مشكلتها كجنسها من الذباب لا تتمتع بعمر طويل ، ولعل أطول عمرٍ لها 21 يوما أو أكثر بقليل .

نجح العلماء بتحفيز جيناتها لقتل الخلايا المريضة التي تعجّل بموتها ، وقد أستفاد العلماء من تلك التجربة لإعادة محاولاتهم التطبيقية السابقة في إطالة عمر البشر .

ومن جانب آخر تفيد بعض الأخبار والتقارير العلمية أن عمليات عديدة تكللت بالنجاح خلال السنوات الماضية لتبديل وزرع رؤوس مجموعة من الحيوانات مثل القرود والكلاب والفئران ، في محاولة منهم تطبيق تلك التجارب على بني الأنسان بحلول عام 2017 الحالي .

وقد إنبرى لتلك المهمة الدكتور الإيطالي سيجيو كانافيرو بمعية مئة من الجرّاحين والبيولوجيين .

ومن المؤمل أن تُجرى تلك العملية لشاب روسي مصاب بالشلل الرباعي ، أستاذ في البرمجيات ، يُدعى فاليري سبيريدونوف حسب ما أفادت به قناة RT Arabic وصحف أخبارية أخرى .

ولا زلنا في مجال الطب ، حيث أنقل لكم آخر ما توصل إليه بعض أصحاب محلات العطارة في الكويت من إكتشافٍ علميّ مذهلٍ ، أذ إدّعى أحد الفطاحل بدرجة عطّار رافضا الكشف عن أسمهِ أو تصويره لجريدة الرأي الكويتية ، من أنّ القَمْل يُطيل الشعر ويجعله كثيفا ويمنعه من التساقط !

كما وأضافت الصحيفة أنّ تجارة القمل أصبحت رائجة في بعض الدول الخليجية .

ففي الجهراء مثلا تُباع كل خمس قملات ( ماركة محلية ) بستةِ دنانير كويتية ، أما في بعض العواصم يُباع هذا المنتج بالسوق السوداء وبأسعار مرتفعة جدا لمنعه من قبل الصحة .

وتفيد بعض التقارير أنّ النساء يتهافتنَ على القمل في صالونات الحلاقة وبعض الصيدليات الشعبية لشراء كميات من القمل الحي .

والغريب حتى هذه اللحظة لم تتخذ الجهات المعنية خطوة رسمية لإضافة القمل الى قائمة الثروة الحيوانية أو ضمن فروع وزارة التجارة ، طالما إن الأمر يدر عليهم أرباحا كبيرة !

كان ينبغي أنْ يدرجوا لنا أسعار القَمْلِ في البورصة العالمية إسوة بالذهبِ والنِفْط كي لا تقع النساء ضحيةً لجشع التّجار والمتلاعبين بالأسعار !

( لِإِيلافِ قُرَيْشٍ * إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) .

يا سادة ، هل نضب البترول كي تخشوْنَ الفقر !؟

أم إنّ الإقتصاديين قد تنبؤوا لكم بكساد السوق فعوّلتم على تجارةِ القَمْـــل !

وهل تُراكم بهذا الإكتشاف سوف تحصلون على جائزة نوبل للطبِّ والعلوم !؟

مباركٌ لنا هذا السَبْقُ أذن !