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القمل ثروة حيوانيّة !!


ياس خضير الشمخاوي
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 21:22
المحور: الطب , والعلوم
    


في كل مرحلة نقطعها من الزمن يُبهرُنا العِلم بإكتشافاته وأختراعاتهِ الحديثة ، لأن الإستمرارية في الحياة يجعلها أكثر تعقيدا ، والتعقيد بحد ذاته مدعاة الى التأمل والتفكير .
ومن هنا ينطلق الإنسان للبحث عن حلول بإستخدام قدراته العقلية لتبسيط ما يمكن تبسيطه لجعل الأشياء مواكِبة ، متناسبة مع حجم وعمر مسيرة الإنسان على سطح الأرض .
ومن ثم لابد للإبتكارات أن تكون نوعا ما متقاربة ومتزامنة مع ضخامة المشاكل المتعدّدة التي تواجه الإنسان والإنسانية في جميع مجالات الحياة .
وطالما عجلة الحياة مستمرة فأن القدرة على التفكير والخلق والأبداع تفرض حالة من الوجود .
وأعتقد أننا في عصر قد تجاوز مرحلة فلسفة رينيه ديكارت ( أنا أفكر أذن أنا موجود ) .
نحن في مرحلةٍ ( لا قيمة لوجودك إنْ لم تفكرْ ) بل ( لا قيمة لتفكيرك إنْ لم يكن باعثا على التطور والإرتقاء ) .
الوجود الحقيقي ، لمن يُنتج أكثر ممّا يستهلك .
الوجود الفعلي ، لمَنْ يقدِّم خدمة لنفسهِ لا أنْ يكون سُبّة وعالة على غيرهِ .
أمّا مَنْ يُفيضون عطاءً على غيرهم فأولئك هم العظماء أينما وجـدوا .
ملايين من البشر ، فيزيائيا ... ممكن أن نثبت وجودهم ، رياضيا ... بوسعنا عدّهم .
لكن عمليا ، وفق المنطق والمفهوم المادي لفلسفة الحياة العصرية لا يمكن إعتبارهم أرقاما ، لأن ناتجهم يساوي صفرا من جهة الشمال إن لم يكن لا شيء .
نعم ، إنسانيا وأخلاقيا ... لا يمكن الدعوة لإزالة كم هائل من الأغبياء والمتقاعسين ( التنابل ) ، بل يجب استنهاضهم ، كي لا يكونوا إضحوكة ينطبق عليهم قول المتنبي :
( ..... يا أُمَّةً ضَحِكَت مِن جَهلِها الأُمَمُ ! )
قلنا إنّ العِلمَ زحف بقاطرتهِ ، فلم يتركْ محطة من محطات العلوم إلاّ وزارها .
وشيء من نوادر أسفارهِ أنْ تسلقتْ الى عربتهِ ذُبابة ، فكان بإنتظارها مختبرات جامعة بيرن السويسرية .
على الفور أدخلوها صالة العمليات ، الذبابة كانت بعافية جيدة ، لا تشكو من أزمة صحية ، وحواسها سليمة ، لكن مشكلتها كجنسها من الذباب لا تتمتع بعمر طويل ، ولعل أطول عمرٍ لها 21 يوما أو أكثر بقليل .
نجح العلماء بتحفيز جيناتها لقتل الخلايا المريضة التي تعجّل بموتها ، وقد أستفاد العلماء من تلك التجربة لإعادة محاولاتهم التطبيقية السابقة في إطالة عمر البشر .
ومن جانب آخر تفيد بعض الأخبار والتقارير العلمية أن عمليات عديدة تكللت بالنجاح خلال السنوات الماضية لتبديل وزرع رؤوس مجموعة من الحيوانات مثل القرود والكلاب والفئران ، في محاولة منهم تطبيق تلك التجارب على بني الأنسان بحلول عام 2017 الحالي .
وقد إنبرى لتلك المهمة الدكتور الإيطالي سيجيو كانافيرو بمعية مئة من الجرّاحين والبيولوجيين .
ومن المؤمل أن تُجرى تلك العملية لشاب روسي مصاب بالشلل الرباعي ، أستاذ في البرمجيات ، يُدعى فاليري سبيريدونوف حسب ما أفادت به قناة RT Arabic وصحف أخبارية أخرى .
ولا زلنا في مجال الطب ، حيث أنقل لكم آخر ما توصل إليه بعض أصحاب محلات العطارة في الكويت من إكتشافٍ علميّ مذهلٍ ، أذ إدّعى أحد الفطاحل بدرجة عطّار رافضا الكشف عن أسمهِ أو تصويره لجريدة الرأي الكويتية ، من أنّ القَمْل يُطيل الشعر ويجعله كثيفا ويمنعه من التساقط !
كما وأضافت الصحيفة أنّ تجارة القمل أصبحت رائجة في بعض الدول الخليجية .
ففي الجهراء مثلا تُباع كل خمس قملات ( ماركة محلية ) بستةِ دنانير كويتية ، أما في بعض العواصم يُباع هذا المنتج بالسوق السوداء وبأسعار مرتفعة جدا لمنعه من قبل الصحة .
وتفيد بعض التقارير أنّ النساء يتهافتنَ على القمل في صالونات الحلاقة وبعض الصيدليات الشعبية لشراء كميات من القمل الحي .
والغريب حتى هذه اللحظة لم تتخذ الجهات المعنية خطوة رسمية لإضافة القمل الى قائمة الثروة الحيوانية أو ضمن فروع وزارة التجارة ، طالما إن الأمر يدر عليهم أرباحا كبيرة !
كان ينبغي أنْ يدرجوا لنا أسعار القَمْلِ في البورصة العالمية إسوة بالذهبِ والنِفْط كي لا تقع النساء ضحيةً لجشع التّجار والمتلاعبين بالأسعار !
( لِإِيلافِ قُرَيْشٍ * إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) .
يا سادة ، هل نضب البترول كي تخشوْنَ الفقر !؟
أم إنّ الإقتصاديين قد تنبؤوا لكم بكساد السوق فعوّلتم على تجارةِ القَمْـــل !
وهل تُراكم بهذا الإكتشاف سوف تحصلون على جائزة نوبل للطبِّ والعلوم !؟
مباركٌ لنا هذا السَبْقُ أذن !





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ياس خضير الشمخاوي

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الصفحة الرئيسية - الطب , والعلوم - ياس خضير الشمخاوي - القمل ثروة حيوانيّة !!